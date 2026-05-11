Fedombal designa a Tenchy en relaciones públicas de la próxima ventana selección RD

La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) designó al comunicador deportivo Tenchy Rodríguez en relaciones públicas de la selección nacional de mayores para la Tercera Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial Catar 2027, que será el 3 y 6 de julio, en esta ciudad.

El remozado Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, en Santo Domingo, será la sede oficial que albergará los dos partidos correspondientes a esta etapa de clasificación ante Estados Unidos y Nicaragua hacia el Campeonato Mundial de Catar 2027, que cuenta con 16 países del Continente Americano y que dispone de siete plazas.

Los primeros en visitar al equipo nacional de baloncesto masculino de mayores serán los norteamericanos el viernes 3 de julio, a las 8:00 de la noche, y el lunes 6, a la misma hora, irán ante los nicaragüenses, en la citada sede del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Las informaciones fueron dadas a través de un despacho de prensa de la Fedombal, firmado por su presidente, el ingeniero Rafael Uribe, y por Junior Páez (Jipy), gerente general del combinado quisqueyano, quien además es vicepresidente de ese organismo.

Rodríguez coordinará los trabajos de su designación con el encargado de prensa del equipo nacional de basket masculino de mayores, el cronista deportivo Odalis Sánchez.

Los dominicanos dominan el grupo A con récord a 3-1, empate con Estados Unidos, ambos clasificados a la siguiente fase, que otorga tres plazas, teniendo casi adentro a México (2-2), en la tercera posición, y en el cuarto lugar se ubica Nicaragua (0-4).

El equipo tricolor viene de vencer en sus compromisos previos a los Estados Unidos, 87-79, en la Arena Frontwave, ciudad Oceanside, en San Diego, estado norteamericano de California, y luego, a Nicaragua, 86-61, en el polideportivo Alexis Argüello, en Managua.