Soroka solo necesitó un doblete de Perdomo para vencer 1-0 a los Rangers

Michael Soroka permitió tres sencillos en 6 1/3 entradas sin carreras, y Geraldo Perdomo impulsó la única carrera del partido tras tres bateadores, con lo que los Arizona Diamondbacks vencieron a los Texas Rangers 1-0 el lunes por la noche.

El doble productor de Perdomo rebotó hacia la esquina del jardín derecho después de que Corbin Carroll conectara un doble con un out al jardín izquierdo central en la primera entrada. Los Diamondbacks han ganado tres partidos seguidos por primera vez desde mediados de abril.

Soroka (5-2) estuvo en el otro extremo de un partido que terminó 1-0 en su apertura anterior , perdiendo ante Pittsburgh el miércoles.

Paul Sewald lanzó la novena entrada para conseguir su noveno salvamento en igual número de oportunidades.

Texas utilizó cinco relevistas después de que el abridor programado, Nathan Eovaldi, reportara molestias en el costado izquierdo el lunes por la mañana y fuera descartado . Jakob Junis (0-1) hizo su primera apertura desde 2024 con Cincinnati. Las 2 2/3 entradas, 31 lanzamientos y 10 bateadores enfrentados de Junis fueron sus mejores marcas de la temporada.

Los lanzadores de los Diamondbacks solo han permitido dos carreras en los últimos tres partidos.

Los Rangers enviaron al corredor emergente Sam Haggerty a primera base en la octava entrada con un out, y Taylor Clarke lo sorprendió fuera de base antes de realizar su siguiente lanzamiento.

La carrera de Arizona fue la primera que permitió Junis en 10 partidos en casa esta temporada.

Esta carrera puso fin a la racha de 20 entradas consecutivas sin permitir carreras del pitcheo de Texas, la cuarta más larga de la temporada en las Grandes Ligas.

Los Rangers llegaron al partido con la mejor efectividad de bullpen de las Grandes Ligas, con 2.80.

Corey Seager, el Jugador Más Valioso de los Rangers en la Serie Mundial de 2023 contra los Diamondbacks, se fue de 0-3 y dejó a tres corredores en base. Seager no ha conectado ningún hit en sus últimos 19 turnos al bate, lo que ha hecho que su promedio de bateo baje a .189.

Ketel Marte disputó su partido número 1.092 con los Diamondbacks, igualando a Paul Goldschmidt en el segundo puesto, por detrás de Luis González (1.194).