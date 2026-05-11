¡Insólito! Cibao FC a quinta final seguida en la LDF

En un hecho sin precedentes en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), el Cibao FC jugará su quinta final consecutiva, cuando enfrente al debutante Salcedo FC en el último tramo de la temporada 2025-2026.

El onceno naranja tiene la oportunidad de conquistar el pentacampeón corrido, ya que en las cuatro ocasiones anteriores que ha ido a la serie final, ha levantado la Copa de Campeones.

Será la tercera ocasión que Cibao FC se mide a un equipo de la región en la final, ya que en el 2021 se enfrentó con el Atlético Vega Real, en 2023 contra Moca FC y ahora chocará contra Salcedo FC.

Cibao FC comenzó su presencia en las finales corridas en el campeonato del 2021, cuando con el director técnico Jorge Alfonso, logrando un marcador global de 4-2 a favor del onceno Naranja.

Después de un empate 1-1 en el estadio del Cibao FC, Vega Real con ventaja de la casa lo recibió en el estadio El Cóndor.

Pero, el Cibao FC no se amilanó y se impuso 3-1 a los veganos en su casa, con goles de Charles Herold Jr., Carlos “Caballo” Ventura y Jean Carlos López.

El bicampeonato llegó en 2022 cuando, ya de las manos de Junior Scheldeur, doblegaron a sus archirrivales del Club Atléticos Pantoja 2-1 en el estadio Félix Sánchez, de Santo Domingo.

El Príncipe Charles Herold Jr., anotó el gol de la diferencia, con una asistencia del colombiano Juan David Díaz, que le sirvió un exquisito balón. El otro fue un autogol de Francisco Ortega con un balón que intenta colar Lihué Prichoda.

En 2023 la final fue Cibao FC y Moca FC, donde después de un 0-0 en la ida, la tropa naranja se impuso 3-0, anotando Yunior Peralta, Carlos “Caballo” Ventura y Jean Carlos López, en el llamado Clásico del Cibao”.

La final del 2024 fue entre Cibao FC y la Universidad O&M, el cual se fue a prórroga, cuando ambos cumplieron los 180 minutos 3-3.

El gol de la victoria fue anotado al minuto 117 por Luismi Quezada, también anotó Jean Carlos López y hubo un autogol de Isaac Mercedes en un tiro libre de Juan David Díaz.

El jugador Jean Carlos López ha anotado en los cuatro campeonatos corridos que ha ganado Cibao FC, mientras que Carlos “Caballo” Ventura y Charles Herold Jr., anotaron en el 2021 y 2022.

En béisbol

Licey fue el primer equipo en la pelota dominicana en lograr asistir a cinco finales consecutivas en el último tramo de la década de los 60 y el principio de los 70.

Ganaron tres de esas apariciones. Estuvieron en 1969-70 ante Águilas, 1970-71 frente al Escogido, 1971-72 contra Águilas, 1972-73 versus Estrellas y 1973-74 ante Águilas.

Trece años después, los Leones del Escogido repitieron esa hazaña entre los 80 y los 90. También ganaron tres de cinco oportundades en la final de la LIDOM. Sus rivales fueron en 1987-88, Estrellas, en 1988-89, Licey, en 1989-90, Águilas, en 1990-91, Licey y en 1991-92, Estrellas.

Las Águilas son el último club en registrar este hecho. Además, tienen el récord de asistir a mayor cantidad de finales seguidas con seis.

Llegaron a la última serie desde el 1992 hasta el 1998: 1992-93 (Toros), 1993-94 (Licey), 1994-95 (Toros), 1995-96 (Estrellas), 1996-97 (Leones) y 1997-98 (Licey).

En el baloncesto superior distrital, San Carlos ganó sus cinco presentaciones en finales entre 1978 y 1982. Le ganó a San Lázaro, Naco -dos veces-, Astros y Mauricio Báez.

En estos momentos, el Mauricio ha asistido a las últimas nueve finales siendo campeón en 2016, 2018, 2021, 2023, 2024 y 2025 ante San Carlos, Rafael Barias, San Lázaro, Rafael Barias, Bameso y San Carlos, respectivamente.