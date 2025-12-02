La Cámara de Cuentas se prepara para auditar los fideicomisos

La Cámara de Cuentas de República Dominicana informó que de las 235 auditorías que encontró prácticamente engavetas ha publicado 66 informes (un 70% más de las que se publicaron en 2024), y de las cuales 49 son nuevas.

De estas nuevas, 41 corresponden a la actual gestión de Gobierno, según informaciones ofrecidas por el Pleno de la Cámara de Cuentas, en un encuentro en su sede con ejecutivos de medios de comunicación.

En la actividad, encabezada por la presidenta del Pleno, Emma Polanco Melo, se presentaron los resultados de la nueva gestión que opera desde abril de este año y se ofrecieron explicaciones del proceso para llevar a cabo una auditoría.

En el encuentro, Griselda Gómez, miembro del Pleno, reveló que se está trabajando en la creación de un “software” para hacer un levantamiento sobre los 1,338 fideicomisos que operan en el país.

Gómez, en respuesta a una pregunta de este medio, dijo que se creará una unidad de cuenta en el presupuesto del Estado y también se encuentran en proceso de reunirse con la Fiduciaria Banreservas, que opera los fideicomisos, debido a que “no existen mecanismos de rendición de cuentas” para esta nueva figura.

Los fideicomisos manejan millonarios recursos.

También reveló que se trabaja en nuevas auditorías sobre el sector eléctrico, incluyendo a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES), que de igual modo, reciben millonarios recursos del sector público.

Además de su presidenta Polanco, participaron el vicepresidente Francisco Tamárez Florentino y los miembros del pleno: Francisco Franco Soto, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana.

“Actualmente, los fideicomisos públicos no tienen rendición de cuentas, nadie tiene información. Sabemos que hay un alto gasto público a través de los fideicomisos, sin embargo, todavía no existe ningún mecanismo de rendición de cuenta de parte de ellos. Se está en un proceso de levantamiento de información”, dijo Gómez, al destacar que se está buscando un mecanismo para hacer un software.

Emma Polanco, presidenta de la Cámara de Cuentas, dijo que se ha trabajado con determinación para consolidar la entidad en una más moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía.

Además, se abrió la primera oficina regional en Santiago.

Indicó que el pleno realizó 25 sesiones ordinarias en las que conocieron 168 temas y se emitieron 119 resoluciones, de las cuales 66 fueron auditorías aprobadas y publicadas, 37 asuntos administrativos y 16 recursos de consideración.

Además, se han reestructurado procesos clave, en el ámbito tecnológico se ha migrado a Team Plus y se ha incorporado la firma digital en los informes y se integraron a 82 nuevos auditores mediante concurso público de oposición.

Entre otros avances, Polanco destacó la evaluación técnica del informe de ejecución presupuestaria 2024, se ha diseñado un portal de alerta temprana, que ha contribuido a reducir la producción de los informes en un 25%.

Además, de jornadas de capacitación, se han digitalizado los procesos mediante el uso de códigos QR para notificaciones oficiales, se rediseñó el portal de la web, y se ejecutó un programa de pasantías con el Instituto Tecnológico de las Américas (Itla).

Francisco Franco señaló que en esta gestión se han publicado 19 auditorías, y casi tres por pleno semanal, son aprobadas.

Polanco aseguró que el pleno trabaja a “una sola voz”.

Dijo que a pesar de que se trabaja con presupuesto similar al del año pasado, las auditorías crecieron, se hicieron grandes inversiones en tecnología, como el código QR, y se abrió una oficina en Santiago.

Explicó que un proceso de auditoría se lleva seis meses.

Francisco Tamárez, dijo en el espacio de preguntas, que se trabaja para tener listo en breve los resultados a la auditoría del Senasa, sobre el cual la entidad lleva tres proceso en curso: Ya se hizo una, hay una que es financiera y otra es forense.

Actualmente, el 85% de las auditorías son del año 2020 en adelante y en curso hay siete investigaciones, entre estas a la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED); Inaipi, MICM, Hacienda, y la Alcaldía de la Guáyiga.

Sepa más

Declaraciones juradas

Polanco, junto al pleno de la Cámara de Cuentas, dijo que durante este período el cumplimiento del sistema de declaraciones juradas de patrimonio registró un significativo aumento, alcanzando las 1,335 declaraciones presentadas. Se rediseñó el formulario de presentación, con una reducción del 60% de los campos requeridos, para facilitar el proceso.

De igual modo, Franco explicó que en el poder legislativo no hay omisos y cree que solo uno puede aparecer. Se están haciendo operativos regionales y se han retenido salarios y requerimientos en el Ministerio Público. Pero, lo más importante, se han mejorado los campos de presentación y se han hecho operativos y llamados.

También dijo que desde abril se han hecho 1,600 auditorías y también fiscalizaciones, junto con el levantamiento del cruce de información que establece de la ley.