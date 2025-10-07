DGII recauda RD$67,707 millones en septiembre; acumula 3.8 billones recaudados en cinco años

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que durante el mes de septiembre de 2025 recaudó RD$67,707.4 millones, cifra que representa un crecimiento de 6.7% en comparación con igual mes del año anterior, equivalente a RD$4,271.9 millones adicionales.

El monto recaudado superó en RD$527 millones la meta estimada de RD$67,180.5 millones, alcanzando un cumplimiento del 100.8%. Los ingresos obtenidos por la DGII representaron el 73.2% del total de los ingresos fiscales del Estado durante ese mes.

En el período enero–septiembre de 2025, el recaudo acumulado asciende a RD$686,730 millones, lo que significa un incremento de 8.8% y RD$55,314 millones más que en igual período de 2024. Asimismo, la institución superó su meta con un cumplimiento del 100.1%, recaudando RD$1,005.8 millones por encima de lo estimado.

Desde agosto de 2020 hasta la fecha, la DGII ha recaudado un total de 3.8 billones de pesos, completando 62 meses consecutivos cumpliendo y superando las metas establecidas.

Cumplimiento sostenido

El director general de la DGII, Luis Valdez Veras, destacó que el cumplimiento sostenido de las metas ha ocurrido en un contexto de reformulación constante de los Presupuestos Generales del Estado, donde las proyecciones de ingresos han sido ajustadas al alza año tras año.

“En los primeros siete meses de cada ejercicio, la DGII ha presentado excedentes, lo que ha llevado a incrementar las metas de recaudación en las reformulaciones presupuestarias sin que ello impida a la institución cumplir y superar los objetivos”, señaló Valdez Veras.

El titular de la institución subrayó que estos resultados reflejan la efectividad de las políticas de cumplimiento, la eficiencia recaudatoria y el compromiso del equipo técnico de la DGII.

La DGII reafirma su compromiso con la transparencia, eficiencia e innovación en la gestión tributaria, contribuyendo de manera sostenida al fortalecimiento de las finanzas públicas y al desarrollo económico de la República Dominicana.

Principales impuestos

En el mes de septiembre, los tributos que mayor aporte realizaron al total recaudado fueron los siguientes:

Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS): aportó RD$17,448.6 millones, registrando un crecimiento de RD$547 millones en comparación con septiembre de 2024, cuando ingresaron RD$16,901 millones.

Impuesto sobre la Renta de las Empresas y sobre los Activos: generó RD$13,181.3 millones, lo que representa RD$1,168.6 millones adicionales respecto a los RD$12,012.7 millones recaudados en igual mes del año anterior.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: alcanzó un monto de RD$10,109.2 millones, equivalente a RD$1,114 millones más que los RD$8,995.2 millones captados en septiembre de 2024.

Impuestos a los Combustibles (Ad-valorem y específico): contribuyeron con RD$6,711.2 millones durante el mes.

Impuestos a los Alcoholes y al Tabaco: registraron ingresos por RD$2,877.5 millones, ocupando el quinto lugar en aportes a la recaudación total de septiembre.