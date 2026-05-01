Trump dice que "no está satisfecho" con la nueva propuesta de Irán

El presidente Donald Trump afirmó el viernes que no estaba "satisfecho" con una nueva propuesta de negociación iraní, en momentos en que las conversaciones de paz entre ambas partes están estancadas.

Irán presentó a Estados Unidos una nueva propuesta para reanudar las negociaciones y poner fin a dos meses de guerra, anunció el viernes un medio estatal iraní.

"En este momento no estoy satisfecho con lo que ofrecen", dijo Trump a los periodistas, culpando del estancamiento de las conversaciones con Irán a la "tremenda discordia" en su liderazgo.

"¿Queremos ir allí y simplemente arrasarles y acabar con ellos para siempre, o queremos intentar lograr un acuerdo? Quiero decir, esas son las opciones", respondió cuando le preguntaron por los próximos pasos, y añadió que "preferiría no" optar por la primera alternativa "por una cuestión humana".

Un alto el fuego entró en vigor el 8 de abril, tras casi 40 días de bombardeos israelí-estadounidenses sobre Irán y de represalias de Teherán en la región.

Trump, presionado para solicitar la autorización del Congreso para continuar la guerra, estimó el viernes que las hostilidades "han terminado", en una carta a los líderes del Congreso.

"No ha habido intercambio de disparos entre las fuerzas de Estados Unidos y las de irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzron el 28 de febrero de 2026 han terminado", escribió Trump en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley.

El Ejecutivo sostiene que un alto el fuego pausa el plazo de 60 días que exige autorización del Congreso, una afirmación que los demócratas de la oposición rechazan.

Pese al fracaso de las negociaciones,el alto el fuego se ha mantenido.

Doce muertos en Líbano

Sin embargo, los combates han continuado en otras partes de la región.

En el frente libanés, Israel ha llevado a cabo ataques mortales pese a un alto el fuego del 17 de abril con el grupo libanés Hezbolá, respaldado por Irán, que buscaba poner fin a más de seis semanas de enfrentamientos.

El Ministerio de Salud libanés informó que 12 personas murieron en ataques en el sur, incluida la localidad de Habbuch, donde el ejército israelí había emitido una orden de evacuación.

Sin detalles de la propuesta

La Casa Blanca se ha negado a comentar los detalles de la nueva propuesta iraní.

Pero el sitio de noticias Axios informó que el enviado estadounidense Steve Witkoff presentó enmiendas para reintroducir el programa nuclear de Teherán en las negociaciones.

Según el medio, dichas enmiendas incluían una exigencia de que Irán no intentara sacar uranio enriquecido de los sitios bombardeados, ni reanudar ninguna actividad en ellos mientras continuaran las conversaciones.

La noticia de la propuesta iraní hizo caer brevemente los precios del petróleo casi un 5%, aunque siguen aproximadamente un 50% por encima de los niveles previos a la guerra, en medio del cierre continuado de Ormuz.

Bombas racimo

Según reportes, 14 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní murieron al intentar desactivar lo que la agencia de noticias Fars calificó de bombas de racimo sin estallar y minas aéreas en la provincia noroccidental de Zanyan.

Irán ha acusado a Estados Unidos e Israel de utilizar municiones de racimo, que dispersan submuniciones que pueden seguir siendo peligrosas durante años.

Estados Unidos impuso el viernes nuevas sanciones a tres firmas de cambios de divisas iraníes y advirtió de futuras sanciones por el sistema de peaje que Irán quiere implantar para cruzar el estrecho de Ormuz.

El líder supremo Mojtaba Jamenei afirmó en una declaración escrita que Irán había "demostrado al mundo, en una batalla militar con los enemigos, su progreso y excelencia", pero añadió que "también debe decepcionarlos y derrotarlos en la fase de la yihad económica y cultural".