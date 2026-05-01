Richard Gere y Diana Silvers protagonizarán la adaptación al cine de 'Asymmetry'

Los actores estadounidenses Richard Gere ('Pretty Woman') y Diana Silvers ('Booksmart') protagonizarán el drama 'Asymmetry', basada en la aclamada novela homónima de Lisa Halliday, informó este viernes el portal especializado Deadline.

El director oscarizado Edward Zwick, conocido por dirigir obras como 'The Last Samurai' ('El último samurái') o 'Blood Diamond' ('Diamante de sangre'), dirigirá una historia que se centrará en Alice (Silvers), una joven asistente editorial de Nueva York que un día se encuentra con el renombrado autor Ezra Blazer (Gere), de 70 años, en Central Park.

La novela en la que se basa este proyecto fue calificada por The New York Times como un fenómeno literario e incluida en la lista de los 15 libros escritos por mujeres que están transformando la forma de escribir y leer la ficción.

Gere, quien reside en Madrid junto a su familia, es uno de los rostros más conocidos de Hollywood con una dilatada carrera que explotó con su papel como el millonario Edward Lewis en la comedia romántica 'Pretty Woman', junto a Julia Roberts.

Aunque el Óscar se le haya resistido, el legado del actor ha sido reconocido con otros galardones, como el Goya Internacional en febrero de 2025.