Disminuyen a seis las provincias en alerta amarilla

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) disminuyó a seis provincias en alerta amarilla y seis en verde debido a que se espera que reduzcan las precipitaciones sobre varias provincias del territorio nacional.

En alerta amarilla se encuentran Santiago Rodríguez, Montecristi, La Vega, Monte Plata, Sánchez Ramírez y Duarte. Mientras que en verde están Hato Mayor, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, El Seibo, Puerto Plata y Valverde.

El COE descontinuó el nivel de alerta verde para San Cristóbal, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, San José de Ocoa, Samaná, Espaillat y Santiago.

Sin embargo, mantuvo la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta. Asimismo, pidió a los padres tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua.

La alerta amarilla se emite cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia. Asimismo, la verde es aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), sostuvo que para el sábado el ambiente meteorológico no presentará cambios importantes, por lo que se observará un cielo principalmente soleado en casi toda la República Dominicana.

El Indomet señaló que las temperaturas se sentirán calurosas y sensación térmica aún más elevada, por la época del año más el flujo del viento de sureste, el cual tiene características humedad y cálidas.