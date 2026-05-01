Lando Norris gana la pole para la carrera sprint del Gran Premio de Miami

El vigente campeón de Fórmula 1, Lando Norris, ganó la pole para la carrera sprint del sábado en el Gran Premio de Miami, al superar al actual líder de puntos, Kimi Antonelli, de Mercedes.

El compañero de equipo de Norris en McLaren, Oscar Piastri, fue tercero, a solo 0,017 segundos de Antonelli, de cara a la segunda carrera sprint de la temporada.

Los pilotos pudieron probar por primera vez el viernes los cambios realizados por la FIA, el organismo rector del deporte, durante una pausa de cinco semanas. La organización implementó modificaciones al reglamento después de que los pilotos criticaran duramente cómo la potencia de la batería eléctrica ha cambiado los autos y la competencia.

“Fue genial. Resultado perfecto para nosotros, una buena manera de recompensar al equipo. Tenemos muchas mejoras nuevas en el auto, así que es bueno volver a sentir algo de agarre. ... Siempre me ha encantado Miami”, comentó Norris.

Charles Leclerc, de Ferrari, terminó cuarto, por delante de Max Verstappen, de Red Bull.

Sergio Pérez y Valtteri Bottas se clasificaron 19no y 20mo, respectivamente, en el debut de Cadillac en suelo norteamericano.

Max sigue pensando en su futuro

Max Verstappen no tiene “nada nuevo” que decir sobre sus planes futuros de competición y sobre si el cuatro veces campeón del mundo está considerando seriamente dejar la Fórmula 1.

El neerlandés insinuó por primera vez que podría marcharse después del Gran Premio de Japón en marzo. Ha sido muy explícito sobre su descontento con el nuevo reglamento y calificó los cambios realizados a los autos antes del Gran Premio de Miami de este fin de semana como “una cosquilla” a modo de arreglo.

Explicó en Miami que no ha considerado su futuro porque ha estado “ocupado con otras cosas”, entre ellas correr en el Nordschleife, en Alemania, para prepararse para una carrera de 24 horas más adelante en mayo.

“Todavía tengo tiempo y me lo estoy tomando con calma. Lo demás, quiero decir, también para mí, no lo sé en este momento. Lo que dije en Japón sigue siendo lo mismo, pero también todavía tengo mucho tiempo”, declaró Verstappen.

Miami es la primera carrera en cinco semanas porque se cancelaron dos eventos en Oriente Medio debido a la guerra en Irán. Durante ese periodo, el ingeniero de carrera de Verstappen, Gianpiero Lambiase, dijo que se marchará a McLaren a más tardar en 2028. La dupla está junta desde 2016.

Verstappen había afirmado anteriormente que no querría trabajar con otro ingeniero de carrera, pero ahora se ha retractado.

“De lo contrario no podría conducir, tendría que trabajar con otra persona. Pero creo que los tiempos cambian y la oferta que recibió, yo sería un idiota si intentara retenerlo. No se trata solo de mí todo el tiempo, también se trata de su carrera y de avanzar. Así que para mí, sinceramente, fue una decisión obvia. Pero el futuro, eso es lo que estamos viendo ahora con un ingeniero de carrera diferente. Estoy seguro de que también encontraremos una solución para eso”, añadió Verstappen.