Banco Central: Inflación interanual de agosto 2025 fue de 3.71%

El Banco Central informó que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.71% en agosto 2025, situando la inflación interanual medida de agosto 2024 a agosto 2025 en 3.71%. Con este resultado la inflación ha permanecido en el rango meta del programa monetario de 4.0% ± 1.0% durante los últimos 28 meses y se encuentra entre las más bajas de las economías no dolarizadas de América Latina.

En su reporte el BCRD señala que la inflación subyacente interanual se ubicó en 4.32% en agosto, permaneciendo dentro del objetivo de 4.0% ± 1.0%.

Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

El Banco Central resaltó que para la estimación del índice de precios al consumidor (IPC), levanta cada mes la encuesta nacional de precios al consumidor (ENPC) en una muestra de 11,163 establecimientos en todas las provincias del territorio nacional. Indicó que, mediante ese proceso riguroso que incorpora las mejores prácticas de levantamiento y procesamiento de encuestas, se recogen más de 200,000 cotizaciones de precios de los 364 artículos que componen la canasta de bienes y servicios representativos de los gastos de consumo de las familias dominicanas.

Dice que esa operación estadística cuenta con el acompañamiento técnico continuo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), quienes consideran al país como un referente a nivel de la región.

Señaló en su informe que la inflación por regiones geográficas en agosto comparado con julio de 2025 muestra que el índice de precios de la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, experimentó una variación de 0.67%, la región Norte o Cibao de 0.84%, la región Este de 0.60% y la región Sur de 0.62%, resultando el promedio nacional en 0.71 %.

La tasa de variación más pronunciada verificada en la región Norte obedece a una mayor contribución de artículos de alta ponderación en su canasta, como el pollo fresco, los plátanos verdes, la yuca y el servicio de transporte colectivo.

Variación por grupos

Al analizar los resultados de la variación mensual del IPC general en agosto de 2025, se observa que los grupos de mayor incidencia en la inflación fueron Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Transporte, Educación, Restaurantes y Hoteles, Bienes y Servicios Diversos y Comunicaciones, quienes en conjunto explicaron más del noventa por ciento de la inflación del referido mes.

El Banco Central explica en su informe mensual que la variación de 1.24 % registrada en el rubro Alimentos y Bebidas No Alcohólicas obedece, principalmente, a los incrementos en los precios de artículos como el pollo fresco, la yuca, los plátanos y guineos verdes, la piña, el bacalao, entre otros.

En particular, cabe destacar que los efectos combinados de las altas temperaturas y de la temporada de lluvias característica de esta época del año, continúan incidiendo de manera estacional en la productividad del pollo fresco, lo que se traduce en aumentos en el precio de este alimento, de mayor peso relativo dentro del grupo.

A su vez, algunos productos como los aguacates, las naranjas, el ajo, las zanahorias, las papas, las cebollas, entre otros, presentaron disminuciones de precios, atenuando parcialmente la inflación del grupo en su conjunto.

Respecto al índice del grupo Transporte, el reporte indica que este presentó una variación de 0.81 % debido a las alzas evidenciadas en los automóviles, servicios de transporte terrestre urbano y transporte escolar, siendo este último reflejo del comportamiento habitual asociado al inicio del período escolar.

De igual manera, el IPC del grupo Educación registró una inflación de 2.18 %, impulsada por los aumentos en las tarifas de los colegios privados en los servicios de enseñanzas primaria, secundaria y preescolar, dinámica estacional vinculada al proceso de matriculación escolar. Adicionalmente, se observaron alzas en los servicios de educación universitaria. Otros componentes del gasto escolar que reflejaron variaciones positivas durante el mes de agosto fueron libros y uniformes escolares.

En cuanto al grupo Restaurantes y Hoteles, este reveló una tasa de variación de 0.57 % como resultado de los incrementos en los precios de comidas preparadas fuera del hogar, principalmente en los servicios de plato del día, servicio de pollo, entre otros.

Es importante señalar que el alza del índice de precios observado en el servicio de suministro de alimentos responde al aumento de los costos de los insumos básicos utilizados en su elaboración, que de manera directa inciden en el precio al consumidor de estos servicios.

El BCRD señala que el índice del grupo Bienes y Servicios Diversos exhibió una variación de 0.37 %, explicada por la subida de precios en los servicios y artículos de cuidado personal. En tanto que el rubro Comunicaciones evidenció una tasa de 1.05 %, producto del crecimiento de precios en los servicios combinados de telecomunicaciones.

Inflación de bienes transables y no transables

El reporte del BCRD indica que el IPC de los bienes transables experimentó una variación de 0.63 % en agosto de 2025, generada principalmente por las alzas de precios en los automóviles, cerveza envasada y algunos bienes alimenticios. En relación con la variación mensual del índice de los bienes y servicios no transables, la misma se situó en 0.79 %.

Inflación por quintiles

El BCRD concluye que los resultados de los índices de precios por estratos socioeconómicos exhibieron tasas de inflación de 0.67 % el quintil 1, 0.74 % el quintil 2 y 0.69 % el quintil 3. En tanto que los quintiles 4 y 5 presentaron variaciones de 0.78 % y 0.59 %, respectivamente.

La menor tasa de inflación registrada en el quintil 5 responde, en gran medida, a la menor ponderación de los alimentos en la canasta de los hogares de mayores ingresos, junto con la disminución de las tarifas de pasajes aéreos, lo que atenuó el impacto del grupo Transporte en este estrato.

En contraste, en el quintil 4 se observó una mayor incidencia de los incrementos en los precios de los servicios de transporte colectivo.