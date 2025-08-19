¿Ahorraste en una entidad que cesó antes de 2002?Unos 290.5 millones de pesos buscan dueño

El sistema financiero tiene disponible unos RD$290,536,274 para más de 5,000 ahorristas con depósitos en entidades que cesaron operaciones antes de 2002.

La Superintendencia de Bancos mantiene la campaña "Dinero busca dueño", la cual en su cuarta etapa integra a beneficiarios del Banco Panamericano, Banco Hipotecario Panamericano, Financiadora de seguros, Banco Dominico Hispano, el Banco Latinoamericano y la Financiera Inverpres.

En su portal web, la Superintendencia pone a la disposición de las y los usuarios del sistema financiero un botón de consulta para que las personas consulten si están en la lista de personas con cuentas en alguna de esas entidades. Apunta que "en caso de que el titular de la cuenta haya fallecido, los familiares más próximos pueden solicitar ante la SB la devolución de los recursos".

Mediante esta campaña, la Superintendencia de Bancos ha logrado, a la fecha, la devolución de RD$311,042,491 a 2,624 ahorristas, según la data colgada en la sección de preguntas frecuentes de su portal institucional.

En las estadísticas que muestra la "consulta en línea" de ProUsuario, unos 5,552 usuarios se contabilizan con productos de captación en entidades en liquidación y disolución, con un valor de ahorros de RD$295,307,708.

De estos han sido identificados 154 y se han pagado RD$4,771,434.

Etapas

En la primera etapa de “Dinero busca dueño” se incluyó a los depositantes de Bancamatic Cibao, Banco Hipotecario Cibao, Financiera Gutiérrez & Gutiérrez, Financiera Promociones Nacionales, Financiera HM, Financiera Grupo 10, Banco de Desarrollo Corporativo, Banco Hipotecario Corporativo, Hipotecas & Servicios Nacionales (Hiserna), Banco de Desarrollo & Fomento Empresarial (Badesa), Banco de Desarrollo Finade, Financiera Citidom, Operaciones Empresariales, Banco Hipotecario Panamericano, Financiera Corpesa, Financiera Empresarial del Cibao, Financiera Inmobiliaria La Moneda, Joel y Asociados, Financiera Dobisa, Compañía Financiera Internacional, y la Asociación Central de Ahorros y Préstamos y Financiadora Automotriz (Finamóvil).

En la segunda convocatoria, se buscaron los depositantes de Financiera Finajure, Banco Hipotecario Miramar, Banco Regional Dominicano, Banco Corporativo Internacional, Préstamos y Financiamientos del Norte, Banco de Desarrollo y Capital(Defisa), Banco Inmobiliario Dominicano, Banco Continental de Desarrollo, Financiera Centro Créditos, y el Banco de los Trabajadores Dominicanos.

En la tercera etapa fueron convocados los depositantes del antiguo Banco Universal y otras seis sociedades vinculadas al Banco Hipotecario Universal, Centro Bancuniversal, Centro Financiero Banco Universal, Grupo Banespañol, Grupo Financiero Banco Español, y Grupo Financiero Universal. Todas estas cesaron sus operaciones a finales del 1992.