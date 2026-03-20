Ministro Joel Santos atribuye apagones a alta demanda

Fortalecer el sistema energético del país es crucial para reducir los cortes de energía prolongados y evitar eventos desafortunados como los ocurridos en febrero del 2026 y noviembre del 2025.

Aunque el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, considera que las interrupciones en el servicio energético no responden a un problema estructural del sector, sí aclaró que es un reflejo de la demanda de electricidad en el país.

“No es un reflejo de un problema estructural futuro del sistema, es al revés, es fruto de un sistema que viene creciendo y es verdad que presenta contradicciones en ese crecimiento”, subrayó durante su exposición en el desayuno empresarial de la Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana.

Como respuesta a esta necesidad, enfatizó la importancia de la inversión en energías renovables a mediano y largo plazo, si se toma en cuenta la expansión de este sistema y el mantenimiento que este solicita, junto con la introducción de nuevas plantas de energía que entran al país.

La primera tendría entrada a finales de este mes en Manzanillo y, en adición, estaría San Felipe 1, que añadirá 460 megavatios el año próximo; Manzanillo 1, en diciembre del 2027, con 426; y Manzanillo 2, en el verano del 2028, con otros 426 megavatios.

“Este gobierno dejará suficiente generación térmica para el crecimiento futuro del país, además de que se van a hacer las licitaciones necesarias para que haya entrada de generación para el próximo gobierno”, indicó el ministro.

Cortes de energía responden a mantenimientos del sistema eléctrico en el país, según Marranzini Lea también

Santos dijo que el gobierno debe tomar todas las previsiones de cara al 2028 y de generación para los próximos cuatro años.

Cortes de energía

Una reflexión similar expuso el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, cuando indicó que para mejorar el sistema eléctrico son necesarias las interrupciones de este servicio para su mantenimiento.

“Los apagones son el mantenimiento. Hay que suspender la energía para poder sustituir transformadores; esa es la única forma de mejorar el sistema, y ustedes lo verán con los meses”, sostuvo.

Explicó que el fortalecimiento del sistema eléctrico no sucede de un día para otro y los resultados de estos cambios serán más notables en los meses de verano, cuando la demanda es más alta, para contrarrestar las altas temperaturas.

En esta época del año es común el uso de dispositivos eléctricos como aires acondicionados o ventiladores para una mayor refrigeración en los hogares.

Mantenimiento

Una reflexión similar expuso el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, cuando indicó que para mejorar el sistema eléctrico son necesarias las interrupciones de este servicio para su mantenimiento. “Los apagones son el mantenimiento. Hay que suspender la energía para poder sustituir transformadores; esa es la única forma de mejorar el sistema”, dijo.