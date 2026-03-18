Cortes de energía responden a mantenimientos del sistema eléctrico en el país, según Marranzini

Para mejorar el sistema eléctrico en el país es necesario cambiar las subestaciones eléctricas, mejorar las líneas de distribución y hacer más circuitos.

En palabras más simples, hay que hacer mantenimiento aun si este involucra la interrupción del servicio eléctrico para la población.

Así lo afirmó Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), cuando fue cuestionado sobre por qué suelen ocurrir con frecuencia apagones en el país.

"Los apagones son el mantenimiento. Hay que suspender la energía para poder sustituir transformadores; esa es la única forma de mejorar el sistema, y ustedes lo verán con los meses”, sostuvo.

Con dos apagones generales ocurridos en un lapso de tres meses a nivel nacional y las constantes quejas de la población por los cortes de energía, el tema de la electricidad toma tendencia una vez más, generando debate entre los usuarios.

Como respuesta, Marranzini explicó que el fortalecimiento del sistema eléctrico no sucede de un día para otro y es crucial el apoyo de los ciudadanos para lograr el objetivo.

Agregó que este cambio será más notable durante los meses de verano, donde es más común el uso del servicio eléctrico para contrarrestar las altas temperaturas, época del año donde es más usual la demanda en el consumo eléctrico.

Inversión

Sobre el costo de inversión de este mantenimiento, el empresario manifestó que tan solo para este año en la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) el monto asciende a 617 millones de dólares, en la Edesur y Edenorte unos 400 millones de dólares.

“Va a ser la inversión más alta histórica de la República Dominicana”, pronunció a tiempo que agregaba el financiamiento de la banca internacional para la inversión.

También se contará con un sistema de contadores inteligentes donde se podrá conectar con los celulares y así ver en tiempo real cuando la energía se suspenda y solicitar la restauración del servicio sin complicaciones.