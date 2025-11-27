Promipyme destaca participación de la mujer en el sector empresarial

Fabricio Gómez, director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), presentó la mañana de este jueves en un desayuno empresarial, liderado por la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), los datos de impacto obtenidos desde el 2023, año donde fue designado a dirigir la entidad.

En el diálogo el director inició informando que actualmente más del 60% de los clientes de Promipyme son mujeres, y que las Mipymes lideradas por féminas tienden en promedio a ser de menor tiempo y tamaño en el mercado, ya que su concentración mayormente está en el comercio y servicios.

Destacó también, que respecto al uso de productos financieros, el 45% de las últimas Mipymes dirigidas por mujeres poseen una cuenta de ahorro, mientras que solo el 41% usan tarjetas de crédito. En los demás productos como certificados financieros con un 35.50%, líneas de crédito en un 34% y las cuentas corrientes con un 31%, “la participación es más baja”, aseguró Gómez.

De igual manera el director mostró una comparación de la vida promedio que perduran los emprendimientos liderados por mujeres, siendo este de 6.9 años, mientras que los negocios manejados por hombres se mantienen hasta 13.3 años.

Sin embargo Gómez resaltó que la participación económica de la mujer está muy vinculada a las tasas de crecimiento más elevadas, resultando ser favorables en temas de desarrollo y desigualdad del ingreso.

Monto total desembolsado en los últimos dos años.LD

En el mismo tenor, informó que desde su entrada a la institución, se han desembolsado RD$13,550 millones, de los cuales el 52% han sido entregados a negocios lideradas por mujeres; logro que le hace sentir orgullo por el avance que han podido obtener como entidad.

Del monto total desembolsado en los últimos dos años, explicó que RD$7,094 millones fueron pagados entre el 2024 y lo que va del 2025, de ese monto RD$6,960 millones ya fueron recuperados hasta el día de ayer. Por otro lado, declaró también, que la cartera de crédito refleja un ascenso de 10,747 millones de pesos, monto que comparado a los RD$8,610 millones existentes en enero, evidencia un aumento de RD$2,137 millones un equivalente crecimiento de 24.8% en menos de dos años.

Promipyme afirmó que durante la presente administración ha tenido una recuperación record durante meses consecutivos, donde solo en el 2025 la recuperación de capital ha evidenciado un acrecentamiento interanual en promedio mensual de 9.9%.

Asimismo, Fabricio informó que para final de este año se espera un cierre de cartelera cerca de los 11,300 millones de pesos, para lograr el aumento de RD$2,600 millones en términos absolutos y un 31.2% en términos de vida.

Más de 45 visitas al territorio en actos de entrega de crédito, la apertura de 4 nuevas sucursales, y el traslado y remozamiento de 18 sucursales existentes, fueron algunas acciones que destacó haber realizado desde su llegada al sector.

Gómez aseguró que una de las ventajas que tiene Promipyme es una tasa fija de casi 10 veces menos a la que cobran normalmente los mercados informales. En el mismo orden, mencionó el programa “Tu Firma es Tu Garantía”, donde aseguró que las personas pueden acceder a préstamos sin necesidad de garantes.

Programa "Tu firma es tu Garantía"LD

Agradeció la colaboración del presidente Luis Abinader, quien según Gómez fue el ideólogo de este programa, con el objetivo de ayudar a emprendedoras y microempresarias a crecer en el sector.

Al mismo tiempo invitó a las microempresas a conocer más y visitar una de las 113 sucursales que tiene Promipyme a nivel nacional, para que puedan promover e impulsar sus Mipymes y al mismo tiempo obtener financiamientos, capacitaciones, asistencia técnica y acompañamiento para la mejoría y el desarrollo de sus negocios.