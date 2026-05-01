Panorama internacional no afecta el flujo de las exportaciones en RD

En el primer trimestre del 2026, las exportaciones de la República Dominicana alcanzaron un total de US$3,738.6 millones, de acuerdo a los datos del Banco Central del país, pese al impacto del conflicto en Medio Oriente y la incertidumbre económica que puede generar, según destacó la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión (ProDominicana), Angelina Biviana Riveiro.

“Sí, el conflicto afecta la dinámica internacional; sin embargo, quizás lo importante y lo que debemos destacar es esa estabilidad que la República Dominicana está mostrando al mundo, ese compromiso de esa sinergia entre el sector público y el sector privado que nos permite avanzar pese a los retos”, resaltó.

Al lograr posicionarse en mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá, Haití, India, Puerto Rico, Países Bajos y China, Riveiro indicó que estos resultados son una muestra del potencial de la oferta exportable y una diversificación sostenida de los destinos de exportación.

Entre los principales productos exportados señaló el oro en bruto, instrumentos y aparatos médicos, disyuntores, entre otros, además de mencionar las exportaciones realizadas en el sector agroindustrial y el incremento en el turismo, considerado como un mercado de exportación, logrando recaudar más de 14,000 millones de dólares.

La sustentación de estas declaraciones y datos tuvo lugar en el encuentro “Competitividad Exportadora: “Cómo diversificar mercados y competir globalmente”, como un espacio orientado a fortalecer las capacidades del sector exportador dominicano frente a los retos del comercio internacional.

La jornada inició con las palabras de bienvenida de Biviana Riveiro, quien destacó la importancia de crear espacios que funcionen para generar conocimiento, conectar oportunidades y fortalecer la visión estratégica del sector exportador.

“El fortalecimiento de la competitividad exportadora no es una opción, sino una necesidad para garantizar la inserción efectiva de nuestras empresas en el comercio global”, expresó.

Índice de competitividad

De su lado, el director general de la Red Global de Exportación (RGX), Diego Frediani, presentó el Índice de Competitividad Exportadora Sostenible, abordando las principales brechas y retos del sector. “La República Dominicana cuenta con un gran potencial exportador, pero es fundamental continuar cerrando brechas en competitividad, especialmente en capital humano, innovación y adaptación a las exigencias de los mercados internacionales”, señaló.

Frediani también destacó la importancia de la diversificación de mercados en un contexto global desafiante. “La identificación de la demanda internacional, el uso de herramientas digitales, el comercio electrónico y la inteligencia artificial, junto con certificaciones de calidad, son factores determinantes para lograr una inserción exitosa en el comercio global”, afirmó.