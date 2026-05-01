"Noche Duerma": el nuevo programa de RTVD que apuesta al merengue y el humor

Merengue, humor y noches llenas de entretenimiento es lo que promete la nueva propuesta familiar: "Noche Duerma", que transmitirá Radio Televisión Dominicana (RTVD), de 8:00 a 10:00 de la noche.

Luisín y Kaki Martí, uniendo fuerzas con la visión de Iván Ruiz, director general de RTVD, han reunido a un elenco para el "prime time" nocturno del canal estatal.

El equipo integra a figuras populares del humor y la comunicación: Liondy Ozoria ("el papá de los muñecos"), el showman Miguel Alcántara y el dos veces ganador del premio Soberano Rafael Bobadilla. Junto a ellos, las comunicadoras Pamela de León, Albelisa Martínez y Tefy Matos.

Durante un encuentro con invitados y representantes de medios, conducido por Ruth Ocumárez en las instalaciones de RTVD, los creadores detallaron la trascendencia de este proyecto para la televisión nocturna dominicana.

Ruth Ocumárez condujo el encuentro de prensa del programa "Noche duerma" en las instalaciones de RTVD.RTVD

Iván Ruiz cuando presentaba la nueva propuesta de RTVD, "Noche duerma". A su lado, Liondy Ozoria, Rafael Bobadilla, Luisín Martí y Omar Martí,RTVD

Iván Ruiz, director general de RTVD, resaltó el valor de apostar por "propuestas arriesgadas" en la televisión actual, en medio de los retos que representa producir un programa de calidad, sin morbo y bajo los lineamientos de la televisión pública".

También sostuvo que la televisión vive una nueva etapa marcada por la convivencia entre la pantalla tradicional, las redes sociales y las plataformas digitales, señalando la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos sin perder la esencia.

"Yo creo que van a subsistir aquellos que se reinventen, aquellos que sintonizan con el tiempo sin caer en la trampa de montarse en la ola efímera de lo viral", reflexionó Ruiz.

Luego agregó: "Lo viral es como una gripe, se va en dos días. Lo que permanece es aquello que tiene esencia. Nuestra apuesta es un poquito más compleja porque hay que tener paciencia, no se ven resultados inmediatos, pero qué bueno es no montarse en la ola de lo viral y apostar a lo permanente, a construir plataformas sólidas".

El veterano productor reafirmó su fe en una televisión fundamentada en valores, diseñada para proyectar la verdadera identidad de la cultura dominicana en la pantalla.

Por igual, destacó que el nuevo programa servirá como plataforma para apoyar el merengue y promover nuevos talentos a través de un reality show que se hará pronto, lo que entiende como un deber de la televisión pública de contribuir con la difusión de la música dominicana.

“El pueblo merece propuestas dignas, modernas y con identidad propia”, expresó durante su intervención, al tiempo de agradecer el respaldo recibido en esta nueva etapa del canal.

En cambio, Liondy Ozoria, visiblemente emocionado, compartió sus expectativas: "Me hace mucha ilusión. Me parece muy innovador lo que vamos a hacer; cada ensayo ha sido una experiencia muy buena. Estoy profundamente agradecido con mis compañeros y con los maestros de la producción".

"Noche duerma" llegará a los hogares a las 8:00 de la noche en pantallas nacionales, y a las 9:00 de la noche para la diáspora dominicana en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana.

Ramón Orlando estuvo presente en el encuentro de prensa de "Noche duerma", en RTVD, la noche del 30 de abril de 2026.RTVD

El alma musical del programa vibrará en vivo bajo la batuta de la banda de Jura Valoy, hijo del músico, arreglista y cantautor Ramón Orlando y nieto del legendario Cuco Valoy. Esta orquesta será la responsable de deleitar a los oyentes con la riqueza rítmica del merengue.

Presente en la rueda de prensa, Ramón Orlando celebró con alegría que estos espacios continúen vivos en la televisión.

Orlando recordó que la gran generación de merengueros nació en los legendarios programas de entretenimiento dominicales, enfatizando que estos escenarios de folklore y musicalidad tan autóctonas siempre deben existir.

Durante su intervención, rindió honores a artistas trascendentales que cimentaron nuestra identidad sonora, tales como Rubby Pérez, Johnny Ventura ("El Caballo Mayor"), Juan Luis Guerra, Wilfrido Vargas, Joseíto Mateo ("El Rey del Merengue"), Milly Quezada ("La Reina del Merengue") y Fernando Villalona ("El Mayimbe").

"Yo voy a ver cómo reúno a mi banda para que vengamos a compartir un día en el programa, porque esto es calidad nacional. Un aplauso a mi hijo y a los muchachos, es un buen trabajo", prometió Orlando.

En sintonía con esta visión, el productor Luisin Martí confirmó que el show contará constantemente con presentaciones de orquestas, asumiendo el compromiso de mantener vigente "lo que nos hace dominicanos".

En uno de los momentos más conmovedores, los hermanos Martí fueron sorprendidos con un video en honor al trabajo de su padre, el gran Luisito Martí, ícono polifacético del arte dominicano, fallecido el 3 de enero de 2010 en Santo Domingo, a los 64 años de edad.

El audiovisual recopiló instantes dorados del humor dominicano, destacando íconos populares como su entrañable personaje "Balbuena".

Fue un sincero gesto de agradecimiento hacia una familia que ha consagrado su vida al entretenimiento nacional, un legado que hoy continúa expandiéndose con "Noche Duerma".