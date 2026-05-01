Ministro Ito Bisonó presenta a constructores avances en temas de permisología

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó, presentó por primera vez los avances de lo que será la nueva Ventanilla Única de Construcción (VUC), una herramienta orientada a simplificar procesos, mejorar la experiencia del usuario y fortalecer la transparencia en la gestión de permisos.

“Estamos construyendo un sistema que organiza el expediente en un solo lugar, establece reglas claras y permite dar seguimiento a cada etapa con mayor visibilidad. Esto no es un cambio aislado, es una transformación en la forma en que el Estado interactúa con el sector”, expresó el ministro durante el Almuerzo Empresarial organizado por la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi).

El funcionario explicó que esta iniciativa responde a un proceso de diagnóstico y trabajo conjunto con los distintos actores del sector, con el objetivo de reducir tiempos, eliminar duplicidades y generar mayor confianza en la tramitación de permisos.

La presidenta de Acoprovi, Annerys Meléndez, valoró las iniciativas presentadas, destacando la importancia del trabajo conjunto para lograr resultados sostenibles.

“La colaboración público-privada es clave para lograr cambios estructurales en el sector. Una permisología más eficiente permite impulsar la construcción de viviendas, dinamizar la economía y reducir el déficit habitacional”.

Durante el evento se reiteró la reciente oficialización del Código de Construcción de la República Dominicana, mediante resolución numero 007-2026 emitido el pasado lunes, marcando un nuevo marco normativo que establece reglas claras y actualizadas para el desarrollo de proyectos en el país.

Presentación de los avances

Como parte del encuentro, los técnicos del MIVHED, Reinier Mallol, director de Transformación Digital, y Christopher de la Cruz, director de Control de Gestión, presentaron los avances del plan de modernización de la permisología, en el que se trabaja en el rediseño integral de los procesos vinculados a la Ventanilla Única de Construcción.

Durante la presentación, se dio a conocer el diseño de una innovación denominada Sistema NORM, un mecanismo que permitirá establecer un checklist verificable para la evaluación de los expedientes, basado en las normativas vigentes.

Este sistema permitirá que los criterios de evaluación sean claros, estandarizados y transparentes, tanto para las entidades evaluadoras como para los desarrolladores que someten sus proyectos, reduciendo la discrecionalidad y facilitando la trazabilidad de cada proceso.

La incorporación del Sistema NORM, junto con la entrada en vigencia del nuevo Código de Construcción, busca garantizar que las decisiones técnicas se fundamenten en parámetros definidos, fortaleciendo la seguridad jurídica y la confianza en el sistema.

Este encuentro reafirma el compromiso de ambas instituciones de continuar trabajando de manera articulada para modernizar la gestión del sector construcción, promoviendo mayor eficiencia, transparencia y mejores condiciones para el desarrollo de proyectos en el país.