Los Mets “no tienen intención” de despedir a Carlos Mendoza, asegura Stearns

En medio de uno de los peores inicios en la historia de la franquicia, los Mets le dieron un espaldarazo a su manager. El venezolano Carlos Mendoza permanecerá al mando de Nueva York, aseguró el presidente de operaciones de béisbol del equipo, David Stearns, el viernes por la mañana.

“Sabemos que nuestro récord no es el que queremos, y sabemos que somos capaces de más”, le comentó Stearns a MLB.com. “No vemos esto como un problema del manager, y no tenemos la intención de hacer un cambio”.

La confianza del equipo en Mendoza no ha disminuido, a pesar de un inicio de 10-21, el tercer peor en la historia de la franquicia después de 31 encuentros, por detrás de las escuadras de 1981 (8-22-1) y 1964 (9-22). Stearns y el propietario Steve Cohen no han tenido conversaciones serias sobre despedir a Mendoza, incluso cuando otros dos dirigentes prominentes, el puertorriqueño Alex Cora de los Medias Rojas y Rob Thomson de los Filis, fueron destituidos el mes pasado.

Ante los ojos de la directiva del equipo, la culpa debe repartirse por toda la organización, desde la gerencia de operaciones de béisbol hasta el clubhouse. Las lesiones del dominicano Juan Soto, del puertorriqueño Francisco Lindor, del quisqueyano Jorge Polanco y de otros han causado estragos en una ofensiva que se ubica cerca del fondo de la liga en muchas categorías importantes, incluyendo el 29no lugar en carreras anotadas. Los ejecutivos del club no responsabilizan a Mendoza por eso.

En cambio, a Mendoza se le dará la oportunidad de ejecutar uno de los repuntes más dramáticos en la historia del béisbol. Con 131 choques aún por disputar, los directivos de los Mets creen que hay tiempo suficiente para que el equipo vuelva a subir en la tabla de posiciones de la Liga Nacional, tal como lo hicieron con Mendoza al mando después de comenzar con foja de 24-35 en sus primeros 59 encuentros en el 2024. Si bien ningún club ha perdido 12 partidos consecutivos y clasificado a los playoffs, el tamaño de la muestra sigue siendo minúsculo desde que MLB se expandió a 14 equipos de postemporada en el 2022.

Aunque es posible que los Mets cambien de opinión con respecto a Mendoza más adelante en la campaña, el capataz no parece estar en un peligro inminente de perder su trabajo, incluso si el equipo continúa cayendo durante una gira de nueve juegos por la Costa Oeste que comienza el viernes por la noche en Anaheim. De manera similar, Cohen le ha dado a Stearns al menos algunas garantías de que su propio puesto está seguro. Los directivos de los Mets creen en el roster que han construido y en el proceso que los llevó hasta este punto, incluso si el éxito no los ha acompañado.

Cohen dijo en los Entrenamientos de Primavera que su objetivo es que los Mets lleguen a los playoffs, y luego ver qué sucede a partir de ahí.

Mendoza, de 46 años, se encuentra en la última campaña garantizada del contrato de tres años que firmó para convertirse en el dirigente de los Mets antes de la temporada del 2024. Los Mets tienen una opción del club sobre él para el 2027. Mendoza tiene récord de 182-173 en partes de tres años como piloto del equipo.