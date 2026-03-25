Promipyme mantiene tasas del 12% y prevé créditos pese a turbulencia económica global

El director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), Fabricio Gómez Mazara, afirmó este miércoles que la entidad dispone de recursos suficientes para financiar a los microempresarios dominicanos y mantendrá una tasa de interés del 12% en préstamos superiores a 150,000 pesos, en un contexto de ajuste monetario global.

“Promipyme ha actuado de manera contracíclica frente a las medidas del Banco Central”, sostuvo el funcionario durante una entrevista en el programa El Gobierno de la Mañana, de la emisora Z101, donde explicó que la institución recibió el año pasado una capitalización de 1,500 millones de pesos que garantiza la disponibilidad de crédito para el sector.

Gómez Mazara atribuyó las presiones económicas actuales a una cadena de choques externos —la pandemia del COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y la volatilidad de los mercados internacionales— y sostuvo que ningún gobierno en la historia democrática del país había enfrentado simultáneamente tantos factores adversos de origen externo.

Pese a ese escenario, el funcionario descartó una crisis económica profunda en la República Dominicana y llamó a la calma, aunque recomendó a los emprendedores revisar y ajustar sus modelos de negocio para adaptarse a los cambios del entorno.

En materia de empleo y competitividad, Gómez Mazara advirtió que el avance de la inteligencia artificial exigirá una fuerza laboral con mayor capacidad de pensamiento crítico, y subrayó la necesidad de que el Gobierno continúe promoviendo incentivos económicos para sostener el crecimiento del país frente a los factores externos.