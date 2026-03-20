Banreservas realiza Feria Inmobiliaria en Nueva York y Lawrence con tasas desde 9.50 %

El Banco de Reservas (Banreservas) de la República Dominicana realiza desde el miércoles su tercera Feria Inmobiliaria en Nueva York y Lawrence, con tasas desde 9.50 %.

Según el presidente ejecutivo de la institución bancaria, Leonardo Aguilera, el objetivo de la institución es que cada dominicano pueda acceder a una vivienda propia en la nación caribeña.

“Esta actividad refleja el interés del presidente de la República, Luis Abinader, y del Banco de Reservas en apoyar a nuestros compatriotas para que puedan cumplir el sueño de tener su techo propio”, expresó.

A través de un comunicado, Aguilera confirmó que también estarán disponibles otras opciones a parte de las tasas de 9.50 %, esas son las de 10.50 % a un año y 11.50 % a dos años.

Además, la feria contempla el financiamiento de hasta el 90 % del valor del inmueble y plazos de hasta 20 años.

Asimismo, anunció que esta iniciativa continuará expandiéndose a otros mercados internacionales, informando que la feria inmobiliaria también se celebrará en el mes de mayo en Madrid, España, como parte de la estrategia de acercamiento a los dominicanos residentes del exterior.

“Estamos aquí para ustedes y seguiremos extendiéndoles la mano a cada dominicano, dondequiera que se encuentre. Nuestro objetivo es que cada familia dominicana tenga la oportunidad de contar con su vivienda propia en la República Dominicana”, manifestó.

Según los datos del documento entregado a la prensa, la institución financiera ofrecerá condiciones de financiamiento, con préstamos de hasta el 90 % del valor del inmueble y plazos de hasta 20 años.

De su lado Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva senior administrativa, destacó que estas condiciones han sido diseñadas para ampliar el acceso a soluciones habitacionales a los dominicanos residentes en Estados Unidos.

“Hoy tener una vivienda en la República Dominicana no es un sueño lejano, sino una posibilidad concreta. Detrás de esto hay un equipo comprometido, enfocado en conectar los planes de nuestra gente con soluciones reales”, expresó.

Más de 6,000 propiedades disponibles

Durante la feria, más de 30 aliados estratégicos, entre desarrolladores y reconocidas inmobiliarias del país, ofertan más de 6,000 unidades habitacionales en distintas regiones de la República Dominicana.

Por otro lado, Banreservas informó que sus oficinas de representación en Nueva York, Miami y Madrid han atendido a más de 50,000 clientes y gestionado la apertura de más de 40,000 cuentas de ahorro.

Asimismo, registran una cartera de depósitos superior a los RD$16,000 millones y créditos que sobrepasan los RD$3,500 millones. Estas oficinas también han canalizado cerca de 100,000 remesas, de las cuales el 93 % se destina a financiamientos directos, fortaleciendo la inclusión financiera de la diáspora.

La feria se desarrolla en el Radio Hotel, Nueva York, piso 12, ubicado en el 500 de la calle 181, en Washington Heights, desde el miércoles 18 hasta el viernes 20 de marzo. Mientras que, en Lawrence, Massachusetts, tendrá lugar en el Parthum School Complex, en el 255 de East Haverhill, los días 21 y 22 de marzo. El horario en ambas sedes es de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche.