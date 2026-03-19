Cámara Domínico-Alemana elige nueva Junta Directiva y marca un hito con su primera presidenta

La Cámara de Comercio, Industria y Turismo Domínico-Alemana (CCDA) celebró su Asamblea General Anual el pasado 10 de marzo, durante la cual fue electa la nueva Junta Directiva que liderará la institución en el período 2026–2028. La elección marca un hito en la historia de la organización con la designación de Eileen Jiménez Cantisano como presidenta, convirtiéndose en la primera mujer en asumir este cargo desde la fundación de la Cámara.

Jiménez Cantisano, socia de la firma de abogados Headrick Rizik Álvarez y Fernández, asume la presidencia con el compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación económica entre la República Dominicana y Alemania, así como de impulsar nuevas oportunidades de inversión, comercio e innovación entre ambos países.

Durante su discurso de asunción, la nueva presidenta destacó el papel de la Cámara como plataforma para fomentar el intercambio empresarial y promover un entorno de negocios confiable y competitivo.

“Queremos que la Cámara continúe consolidándose como una plataforma confiable para atraer inversión, abrir mercados y fortalecer la seguridad jurídica del intercambio entre la República Dominicana y Alemania”, expresó Jiménez.

Asimismo, señaló que su gestión priorizará el impulso de sectores estratégicos como zonas francas, energía renovable, turismo, tecnología y servicios exportables, promoviendo encadenamientos productivos, innovación y transferencia de conocimiento entre empresas dominicanas y alemanas.

Durante la asamblea también se presentaron los informes correspondientes a la gestión 2024–2026, a cargo del presidente saliente Karsten Paul Windeler, quien resaltó los avances institucionales alcanzados y el fortalecimiento de la red empresarial de la Cámara.

Completan la Junta Directiva Eric Lembke, vicepresidente; Paola Valdez, secretaria; Rafael Romero, tesorero; Karsten Paul Windeler, pasado presidente; y como vocales Fabio Guzmán-Saladín, Pablo Viñas Guzmán, Maité Mallén Calac, Carla Frías, Joerg Aldinger y Franquiz Caraballo Muñoz.

La actividad contó con la participación de Maike Friedrichsen, embajadora de la República Federal de Alemania en la República Dominicana; Moritz Jacobshagen, jefe adjunto de la misión diplomática alemana; y Daniel Bernbeck, gerente general de la Cámara Regional Alemana de Comercio e Industria para Centroamérica y el Caribe (AHK ZAKK).

Fundada en 1994, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo Domínico-Alemana forma parte de la red global de Cámaras Alemanas de Comercio en el Exterior (AHK) y promueve el desarrollo del comercio, la inversión y la cooperación empresarial entre Alemania y la República Dominicana.