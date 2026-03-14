Sector Eléctrico analiza posible impacto de la guerra de Medio Oriente en el país

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, en conjunto con el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, sostuvieron una reunión con representantes de las principales empresas generadoras térmicas del país.

El objetivo fue analizar el posible impacto que la actual crisis en Medio Oriente podría tener en el abastecimiento de combustibles utilizados para la generación eléctrica en la República Dominicana.

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Durante la reunión, el ministro explicó que el Gobierno dominicano se mantiene atento al desarrollo de los acontecimientos internacionales que podrían incidir en el correcto desempeño del subsector eléctrico y, en general, del sector energía.

“Dentro del marco del plan de contingencia para enfrentar la situación actual, consideramos de valor escuchar a los principales actores del sistema a fin de buscar soluciones integradas”, expresó Santos.

Según recoge el comunicado de prensa de la institución, la mayoría de las empresas informó que actualmente cuentan con garantías de abastecimiento de carbón y gas natural suficientes para cubrir sus operaciones durante el resto del año, lo que contribuye a mantener la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

La reunión permitió además intercambiar información técnica sobre los niveles de inventarios de combustibles, los contratos de suministro vigentes y los mecanismos de respuesta ante eventuales variaciones en los mercados internacionales.

Las autoridades reiteraron que continuarán monitoreando la evolución del escenario internacional y mantendrán una coordinación permanente con los agentes del sistema eléctrico, con el objetivo de preservar la seguridad energética y la estabilidad del suministro eléctrico en el país.

En el encuentro participaron representantes de diversas empresas generadoras del país junto con el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Edward Veras; así como el viceministro de Energía, Ricardo Guerrero, además de otros funcionarios del sector.