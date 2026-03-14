Pérez Figuereo sugiere mesa de trabajo para hacer frente a efectos del alza del crudo en RD

El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, propuso ayer crear una mesa de trabajo con las fuerzas vivas de la Nación, empresarios del transporte y otros sectores para buscar soluciones factibles a los aumentos de precios de los combustibles.

Reconoció que los incrementos dispuestos ayer en los precios de la gasolina y el gasoil no depende del Estado dominicano ni de nadie en particular sino más bien a la situación internacional por la guerra en Oriente Medio.

Sin embargo, dijo que República Dominicana debe hacerle frente a los efectos locales con tácticas inteligentes.

“Cada aumento de los combustibles trae consigo decenas de aumentos encadenados, como es el pan, como es el precio de los restaurantes, como es el precio de la comida rápida, todo lo que tiene que ver con los fletes y todo esto”, manifestó.

Refiere además que esta ocasión representa una oportunidad para buscar alternativas al combustible tradicional e invertir en energías limpias, como las hidroeléctricas, hidráulicas y eólicas.