Gasolinas y gasoil premiun y regular suben RD$ 5.00 por galón, informa Industria y Comercio

El Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes (MICM) informó este viernes un aumento de RD$ 5.00 por galón para las gasolinas regular y premium, así como para el gasoil regular y óptimo.

Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil.

Un comunicado de prensa de Industria y Comercio indica que se trata de "una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final".

El precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) se mantiene congelado.

"Esto obedece a la volatilidad extrema de los mercados petroleros, provocada por la escalada bélica en Medio Oriente por la que el Gobierno mantiene una inyección de un subsidio de de RD$ 1,189.8 millones solo para esta semana", señala el comunicado de prensa del ministerio de Industria y Comercio.

Los precios para la semana del 14 al 20 de marzo serán los siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$295.10 por galón; sube RD$5.00.

Gasolina regular RD$277.50 por galón; sube RD$5.00.

Gasoil Regular RD$229.80 por galón, sube RD$5.00.

Gasoil Óptimo RD$247.10 por galón, sube RD$5.00.

Avtur RD$302.40 por galón, sube RD$67.37.

Kerosene RD$343.80 por galón, sube RD$73.20.

Fueloil #6 RD$188.83 por galón, sube RD$32.43.

Fueloil 1%S RD$198.20 por galón, sube RD$27.01.

Gas licuado de petróleo (GLP) RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$60.93 de las publicaciones diarias del Banco Central.