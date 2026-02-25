Pepe Abreu advierte quiebre de paz laboral y social si se modifica la cesantía

El dirigente sindical Rafael -Pepe- Abreu advirtió que en República Dominicana podría quebrarse el clima de paz laboral y social si el Congreso Nacional decide modificar o eliminar la cesantía laboral en el proceso de reforma al Código de Trabajo.

Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), emitió la advertencia al encabezar una marcha en la provincia Barahona y posteriormente ofrecer una rueda de prensa, donde afirmó que cualquier alteración a ese derecho adquirido sería responsabilidad directa del empresariado y de los legisladores que respalden la medida.

“La paz laboral y social en la República Dominicana pudiera quebrarse en caso de que el empresariado imponga su pretensión de suprimir la cesantía laboral”, expresó el dirigente sindical durante el encuentro realizado en la Plaza Duarte.

El líder sindical sostuvo que el movimiento obrero prefiere mantener el Código de Trabajo vigente antes que aceptar la eliminación de la cesantía, la cual calificó como una conquista histórica de la clase trabajadora dominicana.

Informó que las movilizaciones iniciaron en Barahona como punto de partida para la región Sur y continuarán el 18 de marzo en La Romana, representando la zona Este, y el 25 de marzo en Santiago, en representación de la región Norte.

Asimismo, indicó que el movimiento sindical propondrá a las centrales obreras, entre ellas la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la realización de una gran concentración frente al Congreso Nacional en Santo Domingo.

Explicó que el objetivo de estas acciones es enviar una señal clara a los legisladores y al sector empresarial sobre el rechazo de los trabajadores a cualquier intento de eliminar la cesantía laboral.

El presidente de la CNUS recordó que el proceso de reforma laboral se inició en el año 2013 a solicitud del sector empresarial, bajo el argumento de modernizar el Código de Trabajo, y no por iniciativa del movimiento sindical.

Señaló que el movimiento sindical participó de manera responsable en la mesa tripartita de diálogo durante los gobiernos de Danilo Medina y Luis Abinader, acumulando más de dos años de discusiones y alrededor de cien reuniones.

Abreu manifestó preocupación por el hecho de que, pese a que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no contempla la eliminación de la cesantía, algunos legisladores han frenado su aprobación durante más de un año y siete meses.

“No deja de llamar la atención el papel de algunos legisladores que tienen en sus manos esta reforma y han retrasado su aprobación, aun cuando el proyecto enviado por el Ejecutivo no incluye la eliminación de la cesantía”, expresó.

El dirigente sindical reiteró que el movimiento obrero se mantendrá vigilante y movilizado en defensa de los derechos laborales, advirtiendo que cualquier intento de eliminar la cesantía podría provocar un conflicto social de alcance nacional.