Sindicalista Pepe Abreu rechaza propuesta de Frank Rainieri sobre eliminar cesantía a Mipymes

El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael –Pepe- Abreu, expresó su rechazo a la propuesta del empresario turístico Frank Elías Ranieri, para que la cesantía laboral se elimine de las micro, pequeñas y medianas empresas, pero se mantenga en las grandes empresas del país.

Abreu sostuvo que la cesantía es un estatuto jurídico que protege a los trabajadores dominicanos y este no puede establecer un trato diferente entre empresas ya sean grandes, medianas o pequeñas.

Explicó que la única diferencia entre los diferentes tipos de empresas ya fue establecida por la resolución del Comité Nacional de Salarios sobre la reclasificación de empresas, en la cual se establecen salarios diferenciados que se ajustan a las situaciones de las mipymes, los cuales dijo son muy distintos a los de las grandes empresas.

Dijo que las centrales sindicales no pueden permitir el autoengaño de que estas empresas sean exoneradas del pago de esta prestación laboral, porque de ser así se estarían prestando para una maniobra que ya las empresas grandes ponen frecuentemente en práctica, que es la tercerización del trabajo.

Puntualizó que es una práctica creciente la tercerización laboral, ya que la mayoría de las compañías crean desde cero o utilizan pequeñas y medianas empresas que son asociadas a encargar tareas que antes realizaban con el único objetivo de reducir los salarios.

Dejando una vez esto en claro advirtió que si se acepta eliminar la cesantía bajo el enfoque que ya tienen, las empresas grandes continuarían haciendo caso omiso a las responsabilidades laborales y esto, según comentó, “puede causar que la cesantía termine eliminada del Código Laboral dominicano”.

“Rechazamos, categóricamente, la propuesta que ha planteado Rainieri Hijo, porque consideramos que los empresarios ya tienen suficiente con los salarios diferenciados que pagan este tipo de empresas (Mipymes). La cesantía no es negociable en ninguna de sus modalidades. Eso se lo hemos dicho al Congreso, se lo hemos repetido constantemente”, enfatizó Abreu.

Además hizo énfasis en recordar que cuando fue enviada la reforma del Código Laboral al Congreso Nacional, todos los sectores que fueron involucrados ya tenían claro que la cesantía no podía ser tocada en ninguna de sus modalidades.

Señaló que se si se trata de imponer la eliminación de la figura de la cesantía, la paz social que garantiza a la misma industria turística de la cual Fran Rainieri Hijo es portador, podría ser una de las más perjudicada.