Economista Hebrard: arancel de 15% de Trump coloca a RD en “zona de turbulencia”

El economista Henry Hebrard afirmó que la reciente decisión comercial adoptada por el presidente Donald Trump, tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, ha generado un escenario de “incertidumbre total” en los mercados internacionales, con efectos directos para República Dominicana.

Durante su participación en el programa Propuesta de la Noche, producido por el periodista Manuel Jiménez y transmitido por Teleimpacto, canales 52 y 22, Hebrard explicó que el alto tribunal estadounidense declaró ilegal el decreto que establecía aranceles diferenciados, al considerar que esa facultad corresponde al Congreso.

Sin embargo, señaló que la reacción inmediata del mandatario fue imponer un arancel único del 15% para casi todos los países. “Lo que tenemos ahora es un arancel generalizado de 15%, lo que elimina de un plumazo las ventajas competitivas que algunos países habían logrado negociar”, expresó.

El economista calificó la situación como un “fallo de la confusión”, al subrayar que la decisión judicial, lejos de despejar el panorama, provocó una respuesta política que incrementa la incertidumbre. “Estamos en una zona de turbulencia; lo que era cierto la semana pasada ya no lo es hoy”, añadió.

Impacto para RD

Hebrard advirtió que la nueva medida coloca a República Dominicana en una posición delicada frente a su principal socio comercial. “Productos que antes estaban exentos o pagaban menos arancel ahora podrían enfrentar un 15% para entrar al mercado estadounidense”, explicó.

Indicó que el sector de zonas francas -motor fundamental de las exportaciones dominicanas- podría verse afectado por el clima de inestabilidad. “Venimos de un año con dificultades para crecer, y este entorno complica aún más las perspectivas”, puntualizó.

Dólar y mercados

En el plano cambiario, Hebrard destacó que el dólar continúa su tendencia a la baja en el mercado local. “La tasa cerró en RD$61.21, el nivel más bajo desde el 31 de julio del año pasado”, detalló.

Añadió que “en lo que va de febrero el dólar ha caído RD$2.02, y en el acumulado del año la baja es de RD$2.09 respecto al cierre de diciembre, cuando estaba en RD$63.30”.

Respecto a las materias primas, explicó que el petróleo se mantiene por encima de los US$66 por barril por tercer día consecutivo, mientras se espera el resultado de posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán que podrían llevar los precios por debajo de los US$60. “Mantener los combustibles congelados será más costoso para el Gobierno este fin de semana”, advirtió.

En contraste, destacó el repunte del oro como “la única buena noticia” en medio de la volatilidad global. “El oro subió US$116 en un solo día y cerró en US$5,225 la onza”, indicó, subrayando que este comportamiento favorece a la República Dominicana en su condición de país exportador del metal precioso.

Llamado a la prudencia

Hebrard insistió en que el contexto actual exige seguimiento permanente por parte de los sectores productivos. “Estamos en un momento de alta incertidumbre y hay que monitorear de cerca cada decisión comercial, porque los cambios están siendo rápidos y profundos”, precisó.