Economista sugiere renegociar con Barrick ante alzas en oro, plata y cobre

El economista Luis Vargas destaca que al igual que en el oro, el país debe contabilizar otros metales que están en alza en el mercado mundial, que son la plata y el cobre, al ser muy usados en la industria tecnológica y energética.

Opina que el país debería renegociar el contrato con la Barrick Pueblo Viejo, ante el alza del oro mundial y, que también sean revisadas las cantidades de explotaciones de plata y cobre.

El investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán, S.J. (CEPA), de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), afirma que la escalada de la cotización internacional del oro ha generado una gran subida del valor de las exportaciones de doré (mezcla de oro, plata y otros metales) y, “más aún, del balance superavitario de esta mercadería, entre la partida de oro, perlas y otros rubros similares, de las relaciones comerciales de la economía dominicana con varias naciones de la economía mundial”.

Señaló que según datos publicados por Dirección de General de Aduanas (DGA), correspondientes a enero-noviembre de 2023, 2024 y 2024, el oro y otros productos semejantes alcanzaron un saldo positivo neto de US$4,813 millones, como resultado de exportaciones por US$6,381 millones, mayor que el monto importado por US$2,028 millones.

Indicó que en un escenario internacional de presión alcista del precio del oro, el promedio anual a fines de noviembre fue de aproximadamente US$1943.0 en 2023, US$2,300.0 en 2024 y US$4,000.

Este 14 de enero la onza llegó a registrar US$4,618.

Señala que la mayoría de transacciones fueron con tres países. Con India se registra un superávit de US$2,282millones (equivalente al 52.84% del saldo positivo total en oro y otros por US$4,314 millones), fruto de un valor exportado (US$2,284 millones) frente al valor importado (US$3 millones). India es el principal socio comercial del oro, por encima de Suiza.