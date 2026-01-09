Inflación interanual cerró el 2025 en 4.95%, según el Banco Central

En diciembre 2025, el l índice de precios al consumidor (IPC) registró un aumento mensual de 0.84%, mientras que la inflación interanual medida desde diciembre de 2024 hasta diciembre de 2025 se ubicó en 4.95%.

El dato lo ofrece el Banco Central en una nota enviada a los medios de comunicación, en la que refiere que esta variación del IPC se explica, en gran medida, por la combinación del impacto rezagado de las condiciones climáticas adversas sobre la producción de algunos rubros agropecuarios, que fueron afectados por las intensas lluvias incluyendo las asociadas a la tormenta Melissa, con una mayor demanda estacional de bienes durante la temporada navideña.

El órgano monetario indicó que la variación del IPC en el mes analizado se originó, principalmente, por los aumentos observados en el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, la cual explicó el 50.17% de la inflación del referido mes.

Dentro de este grupo se destacan las alzas de precios del pollo fresco, artículo de alta ponderación en la canasta familiar, que vio afectado su ciclo de producción debido a las razones antes expuestas.

Adicionalmente, continuaron incidiendo los incrementos en los precios de los plátanos en sus distintas variedades, los ajíes y los tomates, cuyas plantaciones resultaron impactadas adversamente por los fenómenos atmosféricos.

En lo que respecta a la inflación subyacente, en el mes de diciembre esta se situó en 0.63%, menor al aumento observado en el IPC general, lo que obedece a que el índice subyacente excluye bienes de consumo de alta volatilidad, como el pollo fresco y los plátanos. La inflación subyacente interanual se situó en 4.85%, también manteniéndose dentro del objetivo establecido por el Banco Central de 4.0% ± 1.0%.

Este último indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

Variación por grupos

Al analizar los resultados de la variación mensual del IPC general correspondiente a diciembre de 2025, se observa que los grupos de mayor incidencia en la inflación fueron Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Bienes y Servicios Diversos, Restaurantes y Hoteles, Transporte y Recreación y Cultura, que en conjunto explicaron el 90 % de la variación de este indicador.

El grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas registró una inflación de 1.59 %. Este resultado, como se mencionó anteriormente, se originó en los incrementos en los precios del pollo fresco, los plátanos y sus variedades, así como en los ajíes y los tomates.

Otros rubros que presentaron aumentos de precios fueron el café, la zanahoria, el caldo de pollo, carne de res, yuca, papa y arroz, mientras que las disminuciones de precios en los guandules verdes y verduras contribuyeron a que la variación de este grupo no fuese mayor.

El índice del grupo Bienes y Servicios Diversos presentó una variación de 1.32% explicada por la subida de precios en los servicios de cuidado personal, particularmente en el lavado, peinado y corte de pelo. De igual manera, el rubro Recreación y Cultura reflejó una tasa de inflación de 1.64% debido a incrementos en los paquetes turísticos.

En tanto que el IPC del grupo Restaurantes y Hoteles exhibió una tasa de variación de 1.00%, producto de los aumentos en los precios de comidas preparadas fuera del hogar, destacándose el plato del día, el servicio de víveres con acompañamiento, el servicio de pollo y los sándwiches.

El banco señaló que el alza del índice de precios observado en el servicio de suministro de alimentos responde al aumento de los costos de los insumos básicos utilizados en su elaboración, que de manera directa inciden en el precio al consumidor de estos servicios.

En cuanto a la variación de 0.29% evidenciada en el grupo Transporte, ésta responde principalmente a los aumentos en las tarifas del pasaje aéreo y en los servicios de transporte terrestre. Mientras que el rubro Muebles y Artículos para el Hogar mostró una inflación de 0.56%, debido a alzas verificadas en los servicios domésticos y de reparación de muebles, además de los productos de limpieza y artículos para el hogar

Variación en bienes transables y no transables

El IPC de los bienes transables experimentó una variación de 0.85 % en diciembre de 2025, explicada principalmente por el incremento de precios en algunos bienes alimenticios, los paquetes turísticos y las tarifas del pasaje aéreo. En relación con el índice de los bienes y servicios no transables, la inflación se situó en 0.83%.

Incidencia por regiones geográficas

La inflación por regiones geográficas en el mes de diciembre comparado con noviembre muestra que la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, alcanzó una variación de 0.80%, la región Norte o Cibao de 0.87%, la región Este de 0.67% y la región Sur de 1.05%.

La tasa de variación más pronunciada verificada en la región Sur obedece a un mayor aporte del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas. En contraste, el nivel inferior de inflación observado en la región Este se explica por una menor contribución de los grupos Alimentos, Restaurantes y Hoteles y Transporte.

Medición por quintiles

El BCRD concluye que los resultados de los índices de precios por estratos socioeconómicos evidenciaron una tasa de inflación de 1.00 % para el quintil 1, 0.96% quintil 2 y 0.81% en el quintil 3. En tanto que los quintiles 4 y 5 registraron variaciones de 0.77% y 0.70%, respectivamente.

Las tasas de variación de los quintiles 1, 2 y 3 responden a una mayor incidencia del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas. En lo que respecta a los estratos de mayores ingresos, quintiles 4 y 5, las tasas de inflación reflejan un menor impacto del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas y la incidencia de los incrementos de precios en el rubro Bienes y Servicios Diversos.