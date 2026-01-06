Precios se mantienen con leves variaciones en mercados a inicio de año

Luego de culminar la temporada navideña y el alta demanda que suele traer consigo esas fechas, los principales productos de la canasta básica mostraron un comportamiento estable acerca de los precios de distintos mercados del Distrito Nacional este 2026 como Villas Agrícolas, Mercado central y Villa consuelo.

Aunque los comerciantes manifestaron una evidente disminución en el flujo de clientes, no descartaron que estos precios pudieran aumentar en los próximos meses.

Villas Agrícolas

Tras un recorrido por los mercados de Villas Agrícolas, la Central y Villa Consuelo, los comerciantes coincidieron en que algunos consumos han reducido su precio comparado a como estaban en diciembre, otros aún mantienen sus precios como la carne de pollo que ronda entre los RD$120.

El arroz se vende entre RD$35 y RD$40 la libra, así como las pastas entre RD$35 y RD$40, la harina a RD$30, mientras que los víveres como la yuca y el plátano tienen un costo de RD$40 y RD$50.

Las habichuelas es uno de los productos que más ha aumentado su precio. Este ronda entre RD$80 y RD$85 la libra.

Durante el recorrido se pudo observar las diferentes variedades de productos como embutidos, carnes, víveres, verduras y vegetales.

Todos los pasillos conducían a diferentes consumos facilitándole al cliente poder tener a la vista un poco de todo.

Mercado central

Pero estos precios no son iguales en todos los mercados, pues en el Mercado Central estos precios varían un poco ya sea en aumento o una disminución mínima.

El pollo alcanza RD$100 la libra, 20 pesos menos que en Villas Agrícolas.

El cerdo, por su parte, se mantiene en RD$120. Sin embargo, esto no continuará así, pues según comerciantes del área de carnes: “En diciembre estaba más barato, ahora ha ido subiendo poco a poco”.

Los vegetales y los víveres mostraron un precio más variado, la yuca se encuentra a RD$40, el ñame a RD$50, la batata a RD$35, mientras que el plátano mantenía un costo de RD$40. Productos como el ajo podían alcanzar hasta RD$270 la libra y el tomate entre RD$50. Algunos vendedores confirmaron que estos precios fueron más bajos durante las festividades navideñas.

“Yo encuentro los precios muy bien, ojalá no se dañen, la calidad de estos vegetales para esos precios están más que bien, eso tú no lo vas a encontrar en un colmado así”, expresó Maribel, quien se encontraba en uno de los puestos situado en las aceras de las calles.

Villa Consuelo

El pollo es uno de los bienes más demandados, actualmente este se encontraba entre RD$95 y RD$100 la libra tras haber alcanzado un precio de RD$115 en diciembre.

Los comerciantes explicaron que la reducción del precio de este producto ha sido leve.

Debido a las diferentes marcas de arroz los precios variaban, pues el arroz Pinco estaba a RD$40, el arroz Sello a RD$38, arroz Coco a RD$38, el Peñaalba tiene un costo de RD$38, mientras que el arroz Bisono cuesta RD$38.

Vendedores de los tres mercados coinciden en que enero suele ser un mes difícil.

La baja circulación de dinero tras los gastos de diciembre y el Día de Reyes ha reducido significativamente las ventas.

“La gente compra menos y con mucho cuidado”, expresó uno de los comerciantes, quien señaló que el comportamiento de los precios en los próximos meses dependerá, en gran medida, del movimiento del mercado y de la disponibilidad de los productos.

“Yo llevo aquí pollo, el arroz que vine a cómpralo por cantidad, tu sabes que eso es lo que más se utiliza y me llevo mis vegetales también. El pollo es lo que más cambia de precio pero no es una gran cosa”, comentó Maritza Valgas, otra de las consumidoras.