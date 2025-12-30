Tasa de Política Monetaria se mantiene en 5.25% anual

El Banco Central decidió mantener su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5.25% anual y la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) permanece en 5.75% anual, mientras la tasa de depósitos remunerados (Overnight) continúa en 4.50% anual.

Para esta medida se tomaron en consideración los niveles de incertidumbre global y las recientes presiones inflacionarias, asociadas principalmente al impacto de fenómenos climáticos sobre los precios de los alimentos. Asimismo, se prevé que continuaría operando de forma eficiente el mecanismo de transmisión de la política monetaria, lo que seguirá contribuyendo a condiciones financieras favorables.

El Banco Central informó que en el entorno nacional, la inflación interanual se ubicó en 4.81% en noviembre de 2025, manteniéndose dentro del rango meta de 4.0% ± 1.0% desde mediados del año 2023.

No obstante, los precios del componente de alimentos continúan afectados por el impacto de eventos climáticos, tales como la tormenta Melissa y las lluvias intensas que impactaron la producción y comercialización de bienes agrícolas.

La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles de la canasta, se ubicó en 4.74 % interanual, también dentro del rango meta establecido en el Programa Monetario.

Pronósticos

El sistema de pronósticos del BCRD señala que, si bien la inflación local continuaría afectada en el corto plazo por los efectos de los choques climáticos, se prevé que su impacto se disiparía gradualmente en la primera parte del año 2026. De esta forma, se espera que la inflación general y la subyacente se ubiquen dentro del rango meta de 4.0% ± 1.0% en el horizonte de política monetaria. Asimismo, las expectativas de inflación se mantienen ancladas al valor central del rango meta.

El indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró una mejoría en el mes de noviembre al expandirse en 3.2 % de forma interanual. De esta forma el crecimiento acumulado en los primeros once meses de 2025 se ubicó en 2.1 %, impulsado principalmente por los sectores de agropecuaria y minería; así como por los servicios de intermediación financiera y hoteles, bares y restaurantes, entre otros.

Disminución tasas de interés

En la medida que ha estado operando el mecanismo de transmisión de la política monetaria, se ha observado una disminución significativa durante los últimos meses en la tasa de interés interbancaria al pasar de un máximo de 12.6% en junio a 7.1% en diciembre de este año.

Durante el 2025, la tasa pasiva promedio ponderado de la banca múltiple se ha reducido de 9.8% a 6.0% anual en diciembre de 2025; mientras que la tasa activa promedio ponderado ha bajado de 15.1% a 13.2% anual durante el presente año.

El crédito al sector privado en moneda nacional registraría un crecimiento interanual en torno a 8.3% al cierre del año, impulsado por los préstamos a la construcción, adquisición de viviendas, comercio y hoteles y restaurantes. Asimismo, los agregados monetarios se han dinamizado, creciendo a tasas superiores a la expansión del PIB nominal.

La inversión pública se ha acelerado en meses recientes, consistente con el presupuesto reformulado del Estado para 2025.

De esta forma, se espera que la coordinación de las políticas monetaria y fiscal contribuya a la recuperación gradual de la economía dominicana, con una expansión proyectada en torno a 2.2% para el 2025 y entre 4.0% y 4.5% para el 2026.

En cuanto al sector externo, se espera que las actividades generadoras de divisas mantengan su dinamismo con ingresos por unos US$46,800 millones durante el 2025, apoyada en el buen desempeño previsto para las exportaciones, turismo y remesas.

Se proyecta un déficit de cuenta corriente de 2.4% del PIB para 2025, que sería cubierto con holgura por la inversión extranjera directa, estimada de unos US$4,900 millones.

En este contexto, se mantiene la estabilidad relativa del tipo de cambio, observándose una depreciación acumulada del peso dominicano en torno a 3% durante el 2025, inferior a la depreciación de 5% registrada en el 2024.

Las reservas internacionales se ubicarían al cierre del año por encima de los US$14,550 millones, equivalente a más de 11% del PIB y 5 meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el FMI.