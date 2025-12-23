Seguros Reservas aumenta 133% sus utilidades

El Seguro Reservas mostró sus estadísticas de cierre del 2025 indicando que aumentó sus

utilidades en un 133%, pasando de RD$789 millones en noviembre 2024 a RD$1,839 millones en noviembre de 2025.

La empresa aseguradora augura que terminará diciembre 2025 con utilidades superiores a los RD$2,300 millones, lo que constituirá el mejor desempeño financiero de sus 23 años de trayectoria.

La entidad expuso que este desempeño supera ampliamente el que hasta ahora había sido el mejor

año de Seguros Reservas, correspondiente a 2020, cuando las utilidades ascendieron a RD$1,653 millones, reflejando un incremento estimado de 39% respecto a ese récord histórico.

Indicó la entidad que la fortaleza financiera de la aseguradora también se evidencia en sus indicadores regulatorios. Dijo que al cierre más reciente de 2025, Seguros Reservas presenta un índice de solvencia de 2.7% y un índice de liquidez de 1.8%, ambos significativamente superiores al mínimo del 1.0% requerido por la

Superintendencia de Seguros

En el ámbito operativo, la compañía mantuvo una evolución favorable en sus principales indicadores. A noviembre de 2025, las primas suscritas superaron los RD$23,000 millones, para un crecimiento interanual de 10%, mientras que las primas cobradas aumentaron 11%, al pasar de RD$22,000 millones en noviembre de 2024 a RD$24,000 millones en el mismo período de 2025.

Estos resultados cuentan con el aval de KPMG, una de las firmas de auditoría y servicios profesionales con amplia experiencia en auditoría financiera.