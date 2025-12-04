Transformaciones en Aduanas han impactado positivamente al sector zonas francas

La Dirección General de Aduanas (DGA) presentó este jueves las mejoras impulsadas desde esa entidad para el sector zonas francas, por la importancia de esas exportaciones para la economía nacional y como rubro para la atracción de inversión extranjera, de empleos y de generación de divisas.

Entre los resultados presentados, fueron destacados despachos más rápidos, mayor previsibilidad logística, reducción de costos y un clima de negocios más confiable para los contribuyentes.

Dichas mejoras han contribuido a elevar la competitividad nacional, en un momento de tensiones geopolíticas generadas por los aranceles impuestos a las importaciones en los Estados Unidos por disposición del presidente Donald Trump.

El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, resaltó que el modelo de zonas francas en el país, que inició enfocado en la industria textil, hoy está bastante diversificado con la presencia de empresas dedicadas a la manufactura de dispositivos tecnológicos, médicos, agroindustriales, servicios y otras áreas.

El funcionario manifestó que las zonas francas han sido un motor para la transformación del país, por lo que Aduanas tiene el compromiso de seguir impulsándolo.

La actividad contó con la presencia del subdirector de Aduanas de Zonas Francas, Julio Anulfo Pascual, representantes de empresas del sector y miembros de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona).