Britney Spears se declara culpable de "conducción temeraria bajo los efectos del alcohol" y evita la cárcel

Britney Spears se declaró culpable el lunes a través de su abogado de un cargo menor que le permitirá evitar la cárcel después de que los fiscales de California la acusaran de conducir bajo la influencia del alcohol y las drogas.

La estrella del pop de 44 años no compareció ante el tribunal del condado de Ventura. Sin embargo, su abogado, Michael A. Goldstein, aceptó declararse culpable de un delito conocido como "conducción temeraria bajo los efectos del alcohol". Esto le permite ser sentenciada a un año de libertad condicional, un curso obligatorio sobre conducción bajo los efectos del alcohol y multas impuestas por el estado.

La oferta de acuerdo con la fiscalía del condado era habitual para los acusados sin antecedentes de conducir bajo los efectos del alcohol, sin accidentes ni lesiones en la carretera y con un bajo nivel de alcohol en sangre. Además, es especialmente común para los acusados que han demostrado motivación para abordar sus problemas y buscar tratamiento, como hizo Spears cuando ingresó voluntariamente en un centro de tratamiento para la drogadicción en abril.

Durante la audiencia del lunes, Spears recibió libertad condicional sumaria, un procedimiento informal que no implica reuniones obligatorias con un agente de libertad condicional. Renunció temporalmente a sus derechos de registro e incautación, amparados por la Cuarta Enmienda, en caso de ser detenida, lo que significa que debe someterse automáticamente a registros y pruebas de sobriedad. A petición de su abogado, el juez dictaminó que esto no se aplicaría a su domicilio.

Tras la audiencia, el fiscal de distrito Erik Nasarenko declaró que Spears había asumido "toda la responsabilidad", pero hizo hincapié en que conducir bajo los efectos del alcohol es un "delito grave" y afirmó que era fundamental que cumpliera con los requisitos acordados en el tribunal, que incluyen un tratamiento continuo para el abuso de sustancias, visitas semanales con un terapeuta y visitas mensuales con un psiquiatra.

“No queremos que la señorita Spears vuelva a delinquir”, dijo Nasarenko.

El jueves fue acusada de un delito menor por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que significaba que no tenía que comparecer ante el tribunal para su lectura de cargos. Sin embargo, sus representantes no habían confirmado si comparecería, y la audiencia atrajo una inusual afluencia de medios de comunicación para Ventura, una ciudad costera de aproximadamente 110.000 habitantes ubicada a unos 113 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles.

La cantante tiene una casa en el condado de Ventura, cerca del lugar donde fue arrestada el 4 de marzo . En aquel entonces, un representante calificó sus acciones de inexcusables y afirmó que el arresto idealmente la llevaría a un cambio necesario en su vida. Spears y sus representantes no han hecho declaraciones desde que fue acusada.

Según la Patrulla de Carreteras de California, la detuvieron por conducir su BMW negro a gran velocidad y de forma errática en la autopista US 101. Al parecer, estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas, se le realizaron varias pruebas de sobriedad en el lugar, fue arrestada y llevada a la cárcel.

Las autoridades indicaron en la denuncia penal que Spears tenía alcohol y drogas en su organismo, pero no especificaron qué drogas ni detallaron su nivel de alcohol en sangre.