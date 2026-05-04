Un sismo de 5,6 sacudió el centro de México

Un sismo sacudió este lunes el centro de México, lo que generó alarma entre la población, que salió de edificios y viviendas para resguardarse, constató la AFP en la capital, sin que las autoridades hayan reportado daños personales ni materiales.

El epicentro del temblor, de magnitud 5,6, se localizó a 24 km al oeste de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca (sur), con una profundidad de 9 km, según informó el Sismológico Nacional en su cuenta de X tras un anuncio preliminar de magnitud 6.

"Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo", escribió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desde la misma red social.

Tras la activación del sistema de alerta sísmica, vecinos, trabajadores y huéspedes de hoteles del centro de Ciudad de México salieron de estos inmuebles y se ubicaron en explanadas y otros puntos de reunión antes de regresar a sus tareas pocos minutos después, según reporteros de AFP e imágenes de la televisión local.

En Oaxaca, el sismo se percibió tanto en la región costera del Pacífico, como en la zona montañosa de la Mixteca, donde tampoco se han reportado daños, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Manuel Maza, a la televisora Milenio.

"Lo que sí tenemos el reporte es que sigue habiendo réplicas", agregó el funcionario, quien detalló que se mantienen activos los protocolos de seguridad en sitios públicos como escuelas, mercados y centros comerciales.

En enero, un temblor de magnitud 6,5 afectó el suroeste y el centro del país dejando dos muertos y 12 personas lesionadas, además de provocar el colapso de decenas de casas en la localidad de San Marcos, en el estado de Guerrero (sur).

México se ubica entre cinco placas tectónicas, cuyos movimientos se convierten al país en uno de los que registra mayor actividad sísmica en el mundo, particularmente en la costa del Pacífico desde la frontera con Guatemala hasta el estado de Jalisco (oeste).