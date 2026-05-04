PLD dice que Gobierno intenta “salir de la oposición” con recorte a ingresos de partidos políticos

Para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Gobierno selló la semana pasada la verdadera intención que tiene con relación al sistema de partidos políticos: debilitar a la oposición.

Según expresó el secretario general del PLD, Jhonny Pujols, la decisión acordada por el Poder Ejecutivo de reducir este año en un 50 % los recursos públicos destinados a las organizaciones políticas no es más que una medida superficial.

“Eso no es un plan de austeridad, es un engaño con matices políticos”, dijo al encabezar una rueda de prensa en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.

El pasado jueves, el Gobierno anunció una serie de medidas que mitigarían el impacto económico causado en el país por el conflicto bélico entre Irán e Israel.

Dentro de esta lista se encuentra la disminución de los fondos públicos asignados por el marco legal a las entidades políticas, acciones que le permitirían, según informaron, recaudar RD$40,000 millones.

No obstante, Pujols considera que el interés de las autoridades gubernamentales es “salir de la oposición”, ya que el “el Gobierno no ha querido oposición desde el primer día”.

“Este no es un ajuste menor, disminuye drásticamente la capacidad de acción de los partidos de oposición, como contrapeso necesario en toda democracia”, afirmó.

Además, alega que esto podría provocar una mayor dependencia del sector empresarial, “lo que distorsiona la representación política”.

Pujols aseveró que la partida presupuestaria de las agrupaciones políticas prevista para reducir únicamente representa el 2 % de la meta de recaudación establecida por las autoridades.

Aclaró que el PLD no está en contra de la austeridad, ya que es una obligación en la gestión pública.

Sin embargo, Pujols entiende que el tren gubernamental del presidente Luis Abinader ha sido incoherente al demostrar el incumplimiento de decretos realizados para promover el gasto moderado.

Reiteró que la reducción del financiamiento partidario y la expansión del aparato estatal combinadas “crean condiciones de competencia desleal”,

“Sin competencia política real, no hay democracia sólida. El PLD no cederá ante el chantaje. Sabemos cómo empieza el autoritarismo y cómo termina ese camino.”, indicó Pujols.

Propuestas

Pujols presentó lo que el PLD considera un “plan de austeridad real”, sobre el cual “el Gobierno no ha tenido el valor de ejecutar”.

Algunas de las sugerencias son reducir la nómina pública improductiva, congelar de inmediato todas las declaratorias de compras de emergencia y los programas sociales que no estén vinculados al Sistema Único de Beneficiados (Siuben).

Asimismo, reducir el 50 % en dietas, gastos de representación y bonos de funcionarios; eliminar total del gasto en eventos, actividades de entretenimiento y servicios de televisión por cable del Estado, entre otras.

“Suspender inmediatamente la práctica de otorgar pensiones especiales, comenzando por revisar todas las que superan RD$100,000 mensuales a personas que nunca han trabajado en el Estado y que no cumplen con los criterios establecidos por la ley”, expresó Pujols.

Precisó que con este plan el Poder Ejecutivo alcanzaría “más de 400 veces el presupuesto total de los partidos políticos”.