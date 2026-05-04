Las invitadas a la Met Gala, desde Beyoncé hasta Nicole Kidman, harán gala de la moda como si fuera arte

El lunes, más allá de los muros del museo, las obras de arte cobrarán vida y tomarán forma a medida que la élite de invitados, desde Beyoncé y Nicole Kidman hasta Venus Williams, asciendan con elegancia las escaleras del Museo Metropolitano de Arte y exhiban sus interpretaciones creativas del código de vestimenta de este año: "La moda es arte".

La cuestión de si la moda es arte ha sido durante mucho tiempo tema de conversación entre los expertos del sector, y este primer lunes de mayo el código de vestimenta no deja lugar a dudas.

El código de vestimenta para este evento benéfico repleto de estrellas exige que los invitados "expresen su relación con la moda como una forma de arte encarnada".

La moda siempre se ha inspirado en obras de arte, por lo que a los invitados no les faltan referencias artísticas para lucir.

Encarnando el arte

Pero, ¿recurrirán los invitados a los archivos de moda el lunes o lucirán creaciones artísticas personalizadas de casas de moda?

Los looks de archivo se han convertido en un fenómeno de la alfombra roja, y las estrellas conocedoras de la moda desean hacerse con algunas de las piezas más raras de la historia de la moda.

La diseñadora Elsa Schiaparelli colaboró en 1937 con el artista español Salvador Dalí para diseñar un vestido de seda blanca con una langosta estampada en la parte delantera. Años después, en 1965, Yves Saint Laurent diseñó vestidos rectos con los bloques de color característicos de Piet Mondrian, y más recientemente, en 2002, Marc Jacobs colaboró con el artista Takashi Murakami para incorporar sus diseños a Louis Vuitton.

La alfombra roja del lunes también es una oportunidad para que las celebridades presenten su propio espectáculo artístico.

El fallecido diseñador Alexander McQueen era considerado un artista por los expertos en moda. Cerró su desfile de primavera de 1999 con una performance artística en la que unas máquinas rociaron con pintura en aerosol negra y amarilla el vestido blanco de Shalom Harlow mientras ella posaba sobre una plataforma giratoria.

En ediciones anteriores, los códigos de vestimenta de la gala han rendido homenaje a diseñadores y se han inspirado en la literatura. El año pasado, el arte de la sastrería fue protagonista con el lema "Hecho a medida para ti". Este prestigioso evento recauda fondos para el Instituto del Traje del museo , y cada año el código de vestimenta de la gala se inspira en la exposición de primavera del Instituto.

La exposición "Arte del vestuario", que se podrá visitar esta primavera, "examinará la importancia central del cuerpo vestido".

La relación entre la moda y el arte no siempre ha sido bien vista. La historiadora del arte y autora Nancy Hall-Duncan escribe en su libro "Art X Fashion: Fashion Inspired by Art" que en el siglo XIX el arte se percibía como clásico y la moda como frívola.

Cuando Yves Saint Laurent organizó la primera exposición de moda del Met en 1983, la muestra recibió fuertes críticas. Desde entonces, el museo ha albergado innumerables exposiciones de moda a lo largo de los años, y otros museos de todo el mundo han seguido su ejemplo. El Louvre presentó su primera exposición de moda, «Louvre Couture», el año pasado.

El código de vestimenta establecido por Wintour y el curador del Costume Institute del Met, Andrew Bolton , es la confirmación definitiva de que la moda es arte, declaró Hall-Duncan a Associated Press.

“¿No es un paso de gigante?”, dijo. “Sin duda, cambiará las percepciones”.

Cómo ver la alfombra roja de la Met Gala y los looks de las celebridades

¿No conseguiste una de las entradas caras o un lugar en la lista de invitados ultraexclusiva?

El espectáculo de la alfombra roja está disponible para que todos lo vean en línea a través de la transmisión en vivo de Vogue. Ashley Graham, La La Anthony y Cara Delevingne presentarán la transmisión en vivo a partir de las 6 p. m., mientras que Emma Chamberlain entrevistará a los invitados durante toda la noche.

La agencia Associated Press transmitirá en directo la salida de las celebridades de dos hoteles de Nueva York rumbo a la gala, a partir de las 16:30 h, en APNews.com y YouTube. Será la primera oportunidad de ver los atuendos de los asistentes antes de que pisen la alfombra roja.