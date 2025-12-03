¿Qué es la gracia navideña y cómo se benefician los dominicanos que vienen al país?

Diciembre, el mes donde los dominicanos que residen en el exterior llegan al país para celebrar las navidades en familia, aprovechan la ocasión para traer a sus seres queridos los tan esperados “regalos de navidad”.

En conocimiento de esto, el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, anunció el pasado lunes, que la gracia navideña del año 2025 presentará un valor por encima de lo registrado en la historia, reflejando un incremento de USD2,500 dólares en cinco años.

Lovatón explicó que, desde el 1 de diciembre hasta el 15 de enero, los dominicanos que lleguen al país por motivo de la navidad, podrán pasar obsequios exonerados de impuesto por un valor máximo de hasta USD5,500.

La suma supera los montos que en años anteriores se permitían con un máximo de USD 3,000 dólares, igualmente aumentó el período de aplicación de la gracia navideña, pasando de 38 días a 45.

¿Qué es la gracia navideña?

Es un beneficio que la Dirección General de Aduanas (DGA) le otorga a los dominicano que viven fuera del país para que puedan traer regalos libres de impuestos durante la temporada navideña. Esta facilidad se aplica una vez por familia y únicamente para personas que tengan al menos seis meses sin ingresar al país.

Los viajeros deberán presentar ante Aduanas los siguientes documentos: pasaporte, facturas de compras, pase de abordar y cualquier otro aval que compruebe que la persona está ingresando al país dentro del período de la gracia navideña.

Dentro de los artículos que están permitidos se encuentran los de uso personales y del hogar, en su mayoría, siempre y cuando no exceda el monto permitido.

Sin embargo, en el caso de los electrodomésticos, solo se acepta una unidad de cada tipo.

Para poder disfrutar de la exoneración, los dominicanos deben demostrar que los artículos son de utilidad personal o familiar.

Quedan excluidas las mercancías para uso comercial o agrícola, como también vehículos d motor, armas de fuego y todo tipo de combustible.

Los regalos pueden ser enviados por distintas vías siempre y cuando el beneficiario ubicado en el país sea quien lo retire.