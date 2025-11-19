Harán censo nacional de cooperativas

La directora de Supervisión de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), Katia Morales, anunció una iniciativa para la formalización del sector, incluido un censo nacional de cooperativas para que la población tenga información transparente de todas las asociaciones que tengan mayor robustez en el país.

La directora de riesgos proyectó un cambio significativo en los métodos de fiscalización, con base en mayores recursos para el instituto de cooperativas, mayor tecnificación y un enfoque basado en riesgos real.

“Parte de 2026 va a ser una supervisión diferente y ya más cercana a todas las cooperativas incorporadas”, puntualizó durante un seminario basado en los riesgos del sector cooperativo, realizado en el Hotel Catalonia.

Morales, destacó que la entidad está enfocada en una profunda transformación para robustecer la vigilancia y la transparencia en el sector.

“Hay mucha robustez en el tema de prevención de lavado de activos por parte de las cooperativas; ahora sí tenemos que acercarnos y sí había un desconocimiento en el tema de la ley 155-17”, señaló Morales, refiriéndose a la Ley contra el Lavado de Activos.

Desafíos y compromisos

Diego Peralta, presidente de Fencoop, reafirmó la solidez del modelo cooperativo dominicano y su compromiso con la integridad.“El cooperativismo dominicano está comprometido con la integridad, la transparencia y el cumplimiento. Prepararnos para Gafilat 2027 es una oportunidad para demostrar la madurez del sector y enviar un mensaje claro de confianza a los organismos internacionales y a la ciudadanía”, declaró. Peralta resaltó que el sector no está exento de riesgos; sin embargo, destacó la necesidad de una legislación que proteja a los afectados. Una ley que apueste a los sectores que aportan al sector cooperativo. Reafirmó el compromiso de Fencoop con la formación continua y el fortalecimiento de la gobernanza cooperativa.