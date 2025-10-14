Escogen al Consorcio Azucarero como agroempresa del año 2025

El Consejo de Directores de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) escogió al Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI) como “Agroempresa del Año 2025”, el máximo galardón que otorga la institución a uno de sus socios destacados.

La decisión reconoce los aportes que ha realizado CAEI al país durante 143 años de trabajo ininterrumpido, generando empleos y divisas, impulsando la innovación y promoviendo la responsabilidad social empresarial dentro de la industria azucarera.

Como empresa socialmente responsable, CAEI mantiene un firme compromiso con el desarrollo de la agroindustria nacional, el bienestar de las comunidades cercanas a sus campos de caña y el fortalecimiento de la economía dominicana.

La provincia de San Pedro de Macorís, donde se encuentra la empresa, constituye el principal espacio de impacto económico, ecológico y social del Consorcio. Desde allí, CAEI impulsa y participa en diversas iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de vida de los petromacorisanos y a preservar los recursos naturales de la zona.

Actualmente, gran parte de sus colaboradores son oriundos de la provincia, y la empresa organiza ferias de empleo dirigidas a estudiantes y profesionales de San Pedro de Macorís. Además, promueve la educación ambiental mediante campañas en escuelas locales y jornadas de limpieza en las playas.

CAEI también forma parte de la Coalición Multisectorial para la Conservación de la Cuenca del Río Higuamo, con proyectos de saneamiento, reforestación y monitoreo de las aguas del río, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y el medioambiente.

La entrega del galardón “Agroempresa del Año 2025” se realizará en el marco de un Almuerzo de Gala el martes 2 de diciembre de 2025, a las 12:00 del día, en el Salón Anacaona del Renaissance Jaragua Hotel & Casino.

El acto contará con la participación de líderes del sector agropecuario, funcionarios gubernamentales, productores, empresarios y representantes de organismos internacionales, entre otras personalidades vinculadas al desarrollo agropecuario y agroindustrial del país.