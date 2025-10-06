Importaciones desde Haití disminuyen 55 % entre enero y agosto de este año

Entre enero y agosto de este año, el comercio entre República Dominicana y Haití mantuvo una dinámica coherente con la realidad que vive la patria de Toussaint Louverture, mostrando un incremento de las exportaciones dominicanas a ese mercado de un 32.35% y una caída de 55.58% de las importaciones comparado con igual periodo en 2024.

Las importaciones totales provenientes de Haití para en los primeros ocho meses del 2025 ascendieron a US$5.24 millones, según las estadísticas que presenta la Dirección General de Aduanas en su Informe Mensual del Comercio RD-Haití (enero-agosto 2025), en el que detalla que las importaciones del régimen zonas francas presentaron una variación negativa de 57.90%, mientras las de despacho a consumo de 43.80%.

Apuntan las estadísticas que el 97.99% de las importaciones provenientes del vecino país dentro del régimen de zonas francas se concentra en cinco productos: “T-shirts” y camisetas interiores (68.78%), Trapos; cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil. (23.74%), y alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico inferior al 80% vol. (2.09%), tejidos de algodón y tejidos de fibras sintéticas discontinuas.

Dentro del régimen nacional, el 81.75% de lo importado se concentró en cinco productos, destacándose: Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico inferior a l 8 0% vol. (37.12%), Trapos; cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil. (20.16%) e Insecticidas, raticidas y demás antirroedores. (15.26%).

Exportaciones

Las exportaciones totales hacia Haití, entre enero y agosto, ascendieron a US$775.77 millones, registrando un aumento de 32.35% con relación al 2024. El flujo de mercancía mediante el régimen nacional presentó un aumento de 52.26% y por zonas francas presentó un variación negativa de 11.90%.

Al ver las exportaciones por participación, el 68.45% pertenecen al régimen nacional, e l 23.72% a zonas francas, e l 3.96% a reexportación y el restante 3.88% al régimen de admisión temporal.

De manera coincidente con las importaciones, el 90.57% de las exportaciones de zonas francas se concentra en 10 productos, destacándose: “T-shirts” y camisetas interiores, de punto (35.73%), los demás tejidos de algodón (30.13%) y Trapos; además de cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil. (5.70%).

De manera general, República Dominicana registró un total de US$9,485.11 millones en exportaciones de, lo que refleja un aumento d e 10.35%, en relación al mismo período del 2024.