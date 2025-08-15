Retiran del mercado dominicano olla de presión SharkNinja Foodi 6.5Qt por fallas de seguridad

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), alerta a los consumidores sobre el retiro del mercado dominicano de las ollas a presión multifunción de la marca SharkNinja Foodi 6.5Qt, modeloOP300LA, por riesgo de quemaduras y lesiones graves

Ese modelo es distribuido por Pricesmart y el retiro es “voluntario”, dice Pro Consumidor en un comunicado.

“Se informa que el producto identificado con el #416929 está siendo retirado del mercado por informes de que las tapas de cocción a presión de estas ollas pueden abrirse mientras la olla está presurizada, lo que resulta en quemaduras por el contenido caliente” indica.

La olla a presión es negra con una capacidad de 6.5 cuartos. La tapa de la olla a presión se puede abrir durante el uso, haciendo que se escape el contenido caliente, lo que presenta un riesgo de lesiones por quemaduras para los consumidores

PriceSmart solicita a sus socios que si tienen una olla multiusos marca NINJA Foodi 6.5Qt Pressure Cooker (OP300LA), producto identificado con el #416929, verificar la etiqueta de clasificación en la parte posterior de la unidad, cerca del cable de alimentación, y busque el número de modelo.

Si su producto es uno de los enumerados en este comunicado, su unidad está afectada por esta retirada.

La empresa fabricante y distribuidora informó que continuará monitoreando de cerca los reportes de consumidores y se insta a por favor no usarlo y llévelo inmediatamente a su Club PriceSmart más cercano para obtener el reembolso de su dinero.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC, sigla en inglés) establece los criterios de seguridad para los productos de consumo y administra el retiro del mercado de productos peligrosos, y SharkNinja emitieron el retiro del mercado para las ollas a presión multifunción de la serie OP300 de SharkNinja Foodi de la marca después de que se reportaran posibles lesiones por quemaduras.