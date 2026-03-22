¿Qué es más grande, el Clásico Mundial o la Serie Mundial?

A pocos días de haber finalizado la más reciente edición del Clásico Mundial de Béisbol, y a menos de 96 horas para el inicio de la temporada regular de las Grandes Ligas, es propicio examinar una de las preguntas que ha dominado el mundo del béisbol durante las últimas semanas: ¿qué es más importante, ganar el Clásico o la Serie Mundial?

Tan intenso ha sido el debate que la pregunta se coló en la cobertura oficial de la final del torneo, en la que Venezuela venció a Estados Unidos.

En el panel, conformado por exestrellas de Grandes Ligas como Alex Rodríguez y David Ortiz, se le hizo la pregunta a Derek Jeter, expelotero de los Yankees de Nueva York y miembro del Salón de la Fama, quien expresó su parecer sobre el tema.

“Creo que quienes dicen que (el Clásico Mundial) es más grande que la Serie Mundial, nunca ha jugado en una Serie Mundial”, afirmó Jeter, quien participó en el mencionado torneo en 2006 y 2009 representando a los Estados Unidos.

Sin embargo, si le haces esa pregunta a peloteros de los flamantes campeones mundiales, el consenso entre ellos es que no hay escenario más grande que el Clásico.

Uno de los que comparten esta opinión fue el Jugador Más Valioso (MVP, por su sigla en inglés) del torneo, Maikel García. El pelotero afirmó que el triunfo de Venezuela ha sido el momento más importante de su carrera.

“Puede que gane una Serie Mundial, no lo sé, el tiempo dirá que tiene para mí. Pero esto, ganar el Clásico, por tu país, es lo número uno”, dijo.

Otro que expresó esa idea fue el jardinero Ronald Acuña Jr, quien aseguró en varias etapas del Clásico Mundial, especialmente en las rondas eliminatorias, que estos fueron los juegos más importantes de su carrera.

Pero, esos dos peloteros probarían la teoría de Jeter, debido a que García nunca ha jugado en una Serie Mundial, y el año en que el equipo de Acuña Jr fue campeón de Grandes Ligas, el venezolano estaba lesionado.

No obstante, Venezuela también contaba con peloteros que han participado en ambos y, sin sorprender a nadie, se quedan con el Clásico Mundial.

Tal es el caso de Salvador Pérez, capitán del equipo y campeón de ambas competiciones. El receptor no le restó importancia a la Serie Mundial, asegurando que es la meta que se traza todo el que llega a Grandes Ligas, pero aseveró que es diferente representar a tu país.

"La Serie Mundial es el campeonato más importantes que tiene las Grandes Ligas, pero cuando tú juegas por tu país es un poquito más allá", dijo

Algo parecido dijo Eduardo Rodríguez, abridor por Venezuela en la final y también ganador de Serie Mundial.

“Gané la Serie Mundial hace un par de años, pero no hay nada que se compare con esto, es el momento más grande que he tenido sobre el montículo”, expresó el lanzador tras la victoria venezolana.

Otro que también manifestó algo parecido fue el inicialista Willson Contreras, afirmando que fue algo “grandioso” participar en una Serie Mundial, pero representar a Venezuela en el Clásico significa mucho más para él.

NO SOLO SON VENEZOLANOS

Algunos dirán que los venezolanos se sentirán de esa manera porque acaban de coronarse, pero no solo son los campeones expresándose de esta manera.

Entre estos están miembros del equipo de República Dominicana, como Julio Rodríguez, Juan Soto y Fernando Tatis Jr.

De manera similar se expresó Aaron Judge, capitán de los Estados Unidos en el más reciente Clásico Mundial y de los Yankees.

“Es más grande y mejor que la Serie Mundial. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo”, dijo Judge, que también ha jugado en el "Clásico de Otoño".

Y si la crítica es que solo los que han jugado en una sola Serie Mundial, hay jugadores que han participado en varias, que mantienen el discurso que el Clásico Mundial es mejor.

Uno de estos es el pelotero de los Dodgers de Los Ángeles, Kike Hernández, quien ha jugado en cinco Series Mundiales.

“Serie Mundial es lo más grande que hay en este deporte, es lo que sueñas desde niño, jugar en la Serie Mundial… pero he jugado en cinco y he jugado en dos Clásicos. El Clásico no tiene nada que envidiarle a nadie, en mi opinión el Clásico se siente hasta más por encima de la Serie Mundial”, afirmó durante una rueda de prensa.

LOS QUE JUGARON EN OTROS AÑOS

También hay peloteros que no jugaron en la edición del 2026 del Clásico Mundial, pero sí colocan en lo más alto al Clásico Mundial.

En una entrevista de 2023, Mookie Betts indicó “esto es mucho más divertido que cualquier cosa que haya hecho. No creo que haya nada que se le compare. Es como un juego de Serie Mundial en cada entrada. La energía es increíble... esto es lo que el béisbol debería ser siempre”.

Igualmente se expresó el exlanzador Adam Wainwright, quien participó con Estados Unidos en 2023.

"He estado en las Grandes Ligas por 18 años y nunca había experimentado algo como esto. Es lo más divertido que he tenido en un campo de béisbol... MLB, todos los jugadores tienen que venir a jugar esto", aseveró.