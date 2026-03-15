La victoria mas grande de Venezuela

Cuando Ezequiel Tovar tomó el elevado conectado por Shohei Ohtani para el out 27 y de esa manera concretar la victoria de Venezuela ante Japón, los venezolanos explotaron en algarabía y jubilo en el LoanDepot Park en Miami.

De acuerdo con las declaraciones otorgadas por Omar López, dirigente de esa selección, señaló que ese estallido de felicidad no solo fue dentro del estadio, sino que aseguró que en Venezuela también están celebrando en las calles.

"Ahora mismo en mí país, en Venezuela, las personas están brincando; las personas están celebrando en las calles; es más, en Venezuela ahora mismo las personas están bebiendo, están brincando, están compartiendo y yo estoy muy feliz con eso", exclamó un visiblemente emocionado López en la rueda de prensa luego del partido.

López, quien salió a esa conferencia con el número 58, el cuál es el código de área para llamar a Venezuela, manifestó que su gratificación es haber sido parte de clasificación de su país a los Juegos Olímpicos.

"Si ustedes conocen a alguien en Venezuela llámenlo y díganle que Venezuela está en unas olimpiadas. Yo no estoy cobrando un centavo para dirigir aquí, lo que yo buscaba era precisamente esto, llevarle a mí país un poco de alegría. Esa es mi gratificación", manifestó López quien añadió que se siente "más que agradecido" de haber aportado su "granito de arena" en ayudar a Venezuela a clasificar a las olimpiadas.

Dentro de esa victoria venezolana, los héroes ofensivos fueron Wilyer Abreu, quién conectó un cuadrangular de tres carreras que volteó la pizarra; Ronald Acuña JR, quien inauguró el marcador en el mismo primer inning y un Tovar que conectó tres indiscutibles. Los tres señalaron que esta a una de los partidos más importantes en sus respectivas carreras y la victoria "más grande" para el béisbol venezolano.

"Yo creo que esto significa mucho para el béisbol de nuestro país, una victoria que la gente allá está disfrutando", expresó Acuña JR.

Venezuela ahora enfila sus cañones para enfrentar a un equipo de Italia que llega a una semifinal sin perder ningún partido.

López adelantó que Keider Montero será el abridor ante el equipo italiano quien viene de eliminar a Puerto Rico en los cuartos de final.