Jugadores de República Dominicana agradecen participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El sueño terminó, pero los mensajes de agradecimiento están presentes en las redes sociales de los jugadores que representaron a la Selección de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Carlos Estévez, Carlos Santana, Gregory Soto, Oneil Cruz, Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez y Luis Severino han sido algunos de los peloteros que han expresado los sentimientos que les proporcionó estar presente durante dos semanas con el combinado nacional.

“Y si cuando me toque volver a nacer pudiera elegir, elegiría la República Dominicana... Más que un orgullo representar mi país; ¡sin pensarlo lo haría una y mil veces!”, expresó el lanzador derecho Carlos Estévez.

“Y con este corazón humilde de un niño que soñó representar su país en este escenario, les doy las Gracias a los 11 millones de dominicanos por su apoyo. No lo logramos, pero se sintió la energía y los buenos deseos de todos ustedes... te amo Republica Dominicana”, acotó.

“Te amo RD. Gracias por el apoyo a cada uno de nosotros Estamos más que orgullosos y agradecidos con Dios por que se hizo su voluntad y nunca nos faltó su apoyo. Muchas energías positivas y mensajes bonitos por eso somos los mejores”, dijo el relevista Gregory Soto.

“Cuando vuelva a nacer, que sea de nuevo en mi patio. República Dominicana, gracias por todo el apoyo durante el Clásico. Siempre es un orgullo representar nuestra bandera y sentir el cariño de todo un país. Seguimos trabajando para volver más fuertes. Dominicana en alta siempre”, comentó Oneil Cruz.

Por otro lado, el jugador del cuadro interior y eje ofensivo importante del conjunto, Vladimir Guerrero Jr., reveló su sentir después de su presencia con la escuadra azul, rojo y blanco: “Representar a tu país y jugar el juego que más al mismo tiempo es un regalo de Dios. A los fanáticos de nuestro hermoso país, gracias por recordarnos cada día porque hacemos esto. Nos vemos en cuatro años.

Julio Rodríguez, jardinero central, agradeció al ser supremo por nacer en territorio dominicano y por jugar para la nación nuevamente en el evento: “A Dios la gloria por nacer dominicano y permitirme representar un país y una cultura tan bella en este deporte, el plan de Dios es perfecto y todo pasa por una razón, esta vez no pudimos llevarnos la corona, pero creamos muchas memorias incomparables.

“Gracias a todos los fanáticos que nos apoyaron a todos durante este torneo y de verdad que los dominicanos nos dejamos sentir. Los quiero mi gente”, agregó.

En ese sentido, uno de los mensajes más emotivos fue protagonizado por el lanzador Luis Severino, que aseveró que llevar en un uniforme de República Dominicana “un honor que no tiene explicación”.

“Esta mañana quiero tomar un momento para agradecerle al Señor por el privilegio de llegar hasta aquí, compitiendo y representando a mi país. Desde el primer día mi corazón ha estado lleno de alegría, energía y gratitud. Vestir estos colores y llevar el nombre de la República Dominicana en el pecho es un honor que no tiene explicación”, interpretó.

“Desde que llegué a esta selección encontré algo muy especial: un ambiente de hermandad, compañerismo y respeto que me hizo sentir parte de algo más grande que nosotros mismos. Cada uno de mis compañeros aportó su talento, su entrega y su pasión para que este momento fuera posible, y por eso les doy las gracias de todo corazón. También quiero agradecer a Albert y Pujols y Nelson Cruz por creer en mí y darme la oportunidad, por creer en nosotros y por guiarnos con tanta confianza y dedicación”, reseño.

Severino culminó con un mensaje de agradecimiento a cada uno de los fanáticos: “Y, por último, pero nunca menos importante, gracias a todos los dominicanos que estuvieron apoyando, orando, celebrando y creyendo en nosotros. Ustedes no saben cuánto amor se siente cuando escuchamos ese apoyo. Su energía, su orgullo y su fe han sido una bendición inmensa en mi vida”.

Además, el Salón de la Fama de Cooperstown e integrante de la gerencia del combinado nacional, David Ortiz, expresó su respeto a cada uno de los miembros de la escuadra: “Me tomó 24 horas hacer este post por la devastadora pérdida de anoche pero si algo aprendí como dominicano es que somos una nación que cuando unimos nuestras fuerzas somos muy poderosos, tenía mucho que no veía a todos los dominicanos unidos bajo un solo formato, que orgulloso me siento de ser dominicano a ese equipo no se le puede pedir más. Nelson mi hermano mi respeto para ti, Juan Núñez, todo el staff, HOF y demás que se repita esa vibra en el próximo Clásico”