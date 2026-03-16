Hubo lágrimas tras el descarte dominicano antes los Estados Unidos

Los mismos que durante dos semanas llenaron de alegría y orgullo a todo un país, los que hicieron que millones de dominicanos olvidaran por momentos sus problemas mientras los veían jugar, fueron también los que minutos después de la derrota, lloraron en silencio.

Aunque son estrellas del béisbol, millonarios con sus vidas resueltas, también son humanos. Y esa humanidad quedó expuesta tras la eliminación de República Dominicana.

Luego de caer 2-1 ante Estados Unidos y quedar fuera del Clásico Mundial de Béisbol, los jugadores dominicanos permanecieron cerca de una hora dentro del clubhouse antes de abandonar el estadio.

Fue un momento de desahogo y unión entre un grupo que durante semanas, cargó sobre sus hombros la ilusión de todo un país.

La escena fue revelada por el gerente general del equipo dominicano, Nelson Cruz, quien describió el ambiente que se vivió tras el último out.

“Hubo muchas lágrimas. Todos los muchachos lloraron. Cada uno pudo hablar de su experiencia, de lo que significó estar aquí representando al país. Los más veteranos también dieron palabras de motivación. Estos muchachos ya están pensando en el próximo Clásico y en volver a representar a República Dominicana”, expresó Cruz.

El dirigente del conjunto, Albert Pujols, también resaltó el carácter del grupo, destacando que el compromiso mostrado en el terreno se mantuvo incluso después de la derrota.

“Yo hablé con ellos y les dije que estaba muy orgulloso. Obviamente es una derrota dura, pero hay que pasar la página. El país sabe que ellos lo dieron todo, que jugaron con el corazón y nos representaron dignamente”, afirmó Pujols durante la rueda de prensa posterior al partido.

sobre árbitro

Cruz también se refirió a la polémica jugada que marcó el final del encuentro, cuando el árbitro principal cantó strike en un lanzamiento al dominicano Geraldo Perdomo que parecía estar fuera de la zona de strike.

El gerente dominicano señaló que espera que en el futuro ese tipo de situaciones pueda evitarse con la implementación del sistema automatizado de bolas y strikes (ABS).

“Esperamos que para el próximo Clásico ya esté ese sistema. Es algo que llegará pronto”, comentó Cruz.

Pujols, sin embargo, restó importancia a la decisión arbitral y evitó profundizar en el tema.

“Eso es parte del juego. No quiero enfocarme en eso. Prefiero hablar del esfuerzo de los muchachos, del corazón con el que jugaron cada inning”, dijo el dirigente.

¿Vuelve nelson cruz?

De cara al futuro, Cruz explicó que aún es muy temprano para saber si volverá a ocupar el cargo de gerente general en el Clásico Mundial de 2029, lo que representaría su tercera participación consecutiva en esa función.

“Ahora mismo es muy temprano para tomar esa decisión, pero sí estoy muy agradecido con los jugadores que aceptaron estar aquí, con el trabajo que hicieron y con la federación por confiar en mí”, concluyó.