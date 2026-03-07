Italia vence cómodamente a Brasil en su debut del Clásico Mundial 2026

Al entrar en el Clásico Mundial de Béisbol, el entrenador del Equipo de Italia, Francisco Cervelli, dijo que su objetivo era "poner a Italia en el mapa" como país del béisbol.

Así que para el primer partido de su equipo contra Brasil el sábado en el Daikin Park, le entregó el balón a Sam Aldegheri, uno de los pocos jugadores de la MLB que ha nacido en Italia, y el primer lanzador nacido en llegar a las Majors en casi 80 años.

Aldegheri, vistiendo el uniforme de su país por primera vez, se asontó a la altura de la ocasión. El zurdo de 24 años llevó a Italia a una victoria por 8-0 sobre Brasil en su primer partido de WBC, lanzando 4 2/3 entradas sin anotajes, permitiendo solo un hit y recogiendo ocho ponches.

Aunque los italianos también se mantuvieron sin anotar durante gran parte del juego por el titular brasileño Enzo Sawayama, finalmente pudieron abrirse paso en la sexta entrada después de la actuación de cierre de Aldegheri.

El jardinero de los Astros, Zach Dezenzo, jugando en su estadio de béisbol en Houston, abrió el marcador con un sencillo de carreras impulsadas, y el bateador de los Royals, Jac Caglianone, hizo otra carrera con un doblete del guante del primera base brasileño Dante Bichette Jr. y por la línea del jardín derecho.

Dante Nori concectó un jonrón dos veces tarde y Dominic Canzone aplastó un sin dudar de tres carreras en la segunda baraja en el jardín derecho para puntuar la victoria.

Nori, con solo 21 años y 151 días, se convirtió en el segundo jugador más joven en la historia de WBC con un juego de varios jonrones... después de que el brasileño Lucas Ramírez lo hiciera un día antes contra el equipo de EE. UU.

Pero todo comenzó con Aldegheri, que nació y creció en Verona, Italia, creciendo en la pequeña ciudad de San Martino Buon Albergo. Después de jugar en la Liga Italiana de Béisbol, firmar con los Phillies como agente libre internacional en 2019 y ser traspasado a los Angels en 2024, finalmente llegó a los Majors.

Cuando hizo su debut en la MLB el 30 de agosto de 2024, Aldegheri se convirtió en el primer lanzador italiano nativo en llegar a las grandes ligas desde Rugger Ardizoia para los Yankees en 1947. Y fue solo el octavo jugador nacido en Italia en la historia de las Grandes Ligas.

Aldegheri ahora está clasificado como el prospecto número 17 de los Angels entrando en la temporada 2026 por MLB Pipeline.