Otro jonrón de Shohei Ohtani, otro triunfo para el equipo de Japón en el Clásico Mundial

Shohei Ohtani conectó un jonrón por segundo día consecutivo y Seiya Suzuki se voló la barda dos veces para que el campeón defensor Japón venciera el sábado 8-6 a Corea del Sur en Tokio y mejoró a 2-0 su marca en el Clásico Mundial.

Suzuki impulsó cuatro carreras y Masataka Yoshida conectó un cuadrangular e impulsó tres por los Samurai Warriors, que remontaron un déficit de 3-0 en la primera entrada.

Un día después de conectar un grand slam en la victoria 13-0 sobre Taiwán, Ohtani bateó el jonrón del empate ante una curva colgada de Young Pyo Ko en la tercera.

Suzuki conectó un jonrón de dos carreras en la segunda. Dos bateadores después del batazo de Ohtani, Suzuki sacó del juego a Ko al conectar un jonrón para tomar ventaja 4-3. Yoshida tuvo una vuelacercas en el segundo lanzamiento del relevista Byeong Hyeon Jo.

El jonrón de dos carreras de Hyeseong Kim ante Hiromi Ito empató el marcador en la cuarta por Corea del Sur (1-1).

Suzuki puso a Japón al frente definitivamente 6-5 cuando recibió una base por bolas con las bases llenas de Young Kyu Kim en una séptima de tres carreras que incluyó el sencillo de dos carreras de Yoshida.

El ganador Atsuki Taneichi ponchó a los tres bateadores en la séptima, y Taisei Ota retiró a tres en fila con siete lanzamientos para el salvamento.

Japón y Australia tienen marca de 2-0 en el Grupo C y el domingo se enfrentan como los favoritos para avanzar a los cuartos de final.

El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, Drake Maye, asistió al encuentro, un día después de que Timothée Chalamet y el cantante pop Bad Bunny asistieron.

También en Japón, Stuart Fairchild, cuya madre es de Taiwán, conectó un grand slam en la segunda entrada ante Jan Novak para una rápida ventaja de seis carreras en una fácil victoria 14-0 sobre Chequia.

Taiwán estableció un récord del Clásico Mundial con siete robos y mejoró a 1-2 en un juego recortado a siete entradas por la regla de la misericordia. El grand slam fue el tercero del torneo, a uno del récord del Clásico Mundial.

Los checos cayeron a 0-3 en su segunda edición en el Clásico Mundial y tienen marca de 1 -6 en dos torneos, con una victoria sobre China en 2023.

Shohei Ohtani batea un roletazo durante el partido del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol entre Japón y Australia en el Tokyo Dome, Tokio, el 8 de marzo de 2026.Yuichi Yamazaki / AFP

puerto rico remonta y supera 4-3 a panamá

En San Juan, Darell Hernaiz consiguió un jonrón ante Severino González para coronar un ataque de dos carreras en la décima entrada y Puerto Rico reaccionó para mejorar a un registro de 2-0 en el Grupo A.

Willi Castro empató la pizarra 2-2 con un boleto en cuatro pitcheos cuando las bases estaban repletas ante Alberto Baldonado. Había dos outs en el noveno inning.

José Caballero bateó un sencillo que significó la ventaja frente a José Espada, quien a la postre se llevó el triunfo, en la parte alta del décimo inning. Fue retirado después en el plato por el jardinero derecho Carlos Cortés para el último out del inning, cuando trató de anotar en un sencillo de Leonardo Bernal.

Puerto Rico igualó el encuentro 3-3 en la parte baja, cuando Cortés bateó una rola para una doble matanza, mientras entraba una carrera. Hernaiz encontró una recta y envió la pelota por el jardín izquierdo, para que Panamá cayera a una foja de 0-2.

Los panameños se habían ido adelante 2-0 en el quinto acto con dobles remolcadores de Christian Bethancourt y Luis Castillo.

Nolan Arenado recortó la ventaja con un elevado de sacrificio en el sexto episodio, con las bases llenas, ante Javy Guerra. Luego de jugar por Estados Unidos en 2017 y 2023, Arenado representa esta vez a Puerto Rico, donde nació su madre.