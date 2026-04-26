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Se fue la luz

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Homero PumarolSanto Domingo

  • La planta del edificio
  • en que vivo
  • además de permitir dormir con aire acondicionado
  • o abanicos,
  • ronda los sueños
  • de sus habitantes
  • como mascota de la casa,
  • es una forma de fortuna ruidosa
  • definitivamente tardía,
  • pero sin duda es fortuna. 

  • Son las 1:11 a m
  • una de mis gatas
  • juega en mis pies
  • la otra duerme en el comedor.
  • Como muchas otras cosas
  • de mi vida
  • escribir se ha convertido
  • en terapia.
  • En silencio mi gata salta
  • sobre mi cabeza
  • y se coloca a mi lado,
  • sus brillantes ojos me dicen:
  • La sesión ha sido una maravilla,
  • duerme tranquilo gallo viejo.
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