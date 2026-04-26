Se fue la luz

- La planta del edificio
- en que vivo
- además de permitir dormir con aire acondicionado
- o abanicos,
- ronda los sueños
- de sus habitantes
- como mascota de la casa,
- es una forma de fortuna ruidosa
- definitivamente tardía,
- pero sin duda es fortuna.
- Son las 1:11 a m
- una de mis gatas
- juega en mis pies
- la otra duerme en el comedor.
- Como muchas otras cosas
- de mi vida
- escribir se ha convertido
- en terapia.
- En silencio mi gata salta
- sobre mi cabeza
- y se coloca a mi lado,
- sus brillantes ojos me dicen:
- La sesión ha sido una maravilla,
- duerme tranquilo gallo viejo.