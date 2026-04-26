Jorge Noceda Sánchez, primer pintor surrealista de la pintura dominicana por Cándido Gerón

El poeta, escritor, novelista, periodista, historiador del arte dominicano y experto investigador de temas históricos, Cándido Gerón, publicó en enero de 2026 y de la mano con la editorial CG un tributo hacia el emblemático pintor Jorge Noceda Sánchez.

En el libro se abordan partes del trabajo de Noceda desde el punto de vista social, simbólico y el impacto que tuvo el artista para la historia del arte y de la cultura dominicana.

De esta forma se ve un amplio análisis en sus obras al tocar puntos como los ángulos ópticos y perceptivos de su obra, además de los móviles semánticos y los símbolos de la rebeldía, como una forma de indagar en el significado, el mensaje, ir más allá para conocer qué tenían para decir sus obras.

En palabras de Gerón: “La pintura de Jorge Noceda Sánchez no es ecléctica, sino profundamente personal. Se toma en serio su propia esencia, entendida como una transmutación cósmica y filosófica que se mantiene en una naturaleza táctil y tangencial. Esta dimensión favorece los elementos visuales de sus obras, a través de los choques simbólicos y formales que crean un lenguaje que no se puede definir. El ánimo del artista sugiere una forma de pensar en la que los sentimientos y las ideas sobre la pintura se juntan para crear una teoría similar a los procesos surrealistas.

Noceda utiliza sus lienzos para reflejar una combinación de imaginación y técnicas, las cuales son la puerta de entrada al universo artístico de símbolos que están en la perpetua búsqueda de motivaciones como el existencialismo. En su obra hace uso de signos, formas, imágenes y colores como el rojo, azul, verde, gris, rosado, entre otros más; inspira en quien las observa una profunda visión poética.

Como parte de la composición de sus utopías, incluye elementos iconográficos de la naturaleza como el búho, astros y ruedas para simbolizar el cosmos; afianzan una de las características más relevantes de sus piezas, el carácter cargado de fantasía, misticismo, filosofía; crean un ambiente sumamente interpretativo.

El pintor, gracias a su amplia colección de arte, logró el reconocimiento internacional en Nueva York, La Habana, París, Washington D.C., la Ciudad de México, Tokio, Hong Kong, Nueva Delhi, Tel Aviv, Atenas, Roma, la Royal Academy de Londres, entre otros países.

Al usar su lenguaje surrealista como una forma de manifestar un auténtico diálogo con la materia gráfica y cromática, se sumerge en lo abstracto sin perder de vista aspectos estilísticos como la elegancia que caracteriza sus obras, en cómo transmitían una idea de una forma tan mental y rica en lo que a léxico se refiere, de la forma más estética posible.

El arte es considerado como una carta de presentación, tal y como expresó Alfonso Reyes: “La obra artística denuncia al artista, y de grado o por fuerza ha de mostrarnos este la riqueza de su espíritu, por mucho que la escatime, avaro, o por mucho que disfrace, temeroso”. En el caso de Sánchez, hablaba mucho de lo intelectual que era, en cómo se formula una metamorfosis en lo que hacía para obtener un contenido ontológico; de esta manera, su trayectoria fue determinante para hacer de la fantasía y del lenguaje plástico una novedosa revolución de símbolos surrealistas.